ELECTIONS: L'économie et la relance du manufacturier en priorité en Montérégie

Même si la campagne fédérale sera relativement courte en 2021, les Libéraux tenteront de reconquérir des circonscriptions perdues aux mains des bloquistes en Montérégie, en 2021. La relance de l'économie, le défi du manque de main d'oeuvre dans le manufacturier, les infrastructures et la protection des cours d'eau seront des thèmes centraux.

En octobre 2019, le Bloc était revenu en force en Montérégie et des sièges qui appartenaient aux Libéraux ont glissé dans le giron du Bloc.

Yves-François Blanchet avait causé la surprise en remportant 32 sièges en 2019, donnant un nouveau souffle au parti qui ne comptait que 10 députés il y a deux ans.

Il pense être capable d'élire 40 députés au terme du prochain scrutin. Il a notamment les régions de Québec, de la Montérégie et de la Gaspésie dans le collimateur.

Les sièges de Jean Rioux (dans Saint-Jean), de Jean-Claude Poissant (La Prairie), Pierre Nantel (Longueuil-Saint-Hubert) et des néodémocrates Matthew Dubé (Beloeil-Chambly) et de Brigitte Sansoucy (Saint-Hyacinthe-Bagot) était passé dans le giron bloquiste.

Justin Trudeau, qui a débuté sa campagne en Montérégie à Longueuil entend donc reconquérir un électorat perdu.

Et les emplois dans le manufacturier et le recrutement de main d'oeuvre seront l'un des axes centraux de la campagne.

Selon le Portrait manufacturier des régions du Québec, en 2019, il y avait 104 300 emplois manufacturiers en Montérégie et 2 529 établissements manufacturiers....mais plusieurs entrepreneurs n'arrivent pas à combler les postes affichés.

« On assiste à une tempête parfaite où les entreprises manufacturières sont, du même coup, confrontées à des enjeux d’approvisionnement en raison de la pandémie et à une pénurie de travailleurs. Des projets d’agrandissement sont repoussés et des investissements sont mis sur la glace. Il y a une urgence d’agir pour assurer la vitalité et la compétitivité du secteur manufacturier de la Montérégie » Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturier et Exportateurs du Québec.

Logement, agriculture et emplois dans le manufacturier à Saint-Hyacinthe

Dans Saint-Hyacinthe-Bagot, la députée défaite aux dernières élections, Brigitte Sansoucy effectue un retour en 2021 avec le NPD et croisera le fer avec l'actuel député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay. Elle axera certainement plusieurs de ses interventions sur l'aide aux personnes oubliées en pandémie et par rapport à l'accès au logement social.

Il faut savoir qu'aux dernières élections, M. Savard-Tremblay avait obtenu 41,4% des suffrages devant son plus proche rival, le libéral René Vincelette qui n'est pas de retour.

M. Savard-Tremblay s'est plusieurs fois porté à la défense de la gestion de l'offre pour les agriculteurs dans de futurs accords commerciaux avec le projet de loi C-216, la protection de l'aluminium du Québec face au «dumping» chinois .

Le Parti libéral a donc désigné Caroline Joan-Boucher, une directrice générale adjointe chez Groupe FBE Bernard Expert.

Bloc Québécois-Le député fédéral de Saint-Hyacinthe-Bagot Simon-Pierre Savard-Tremblay

Un conservateur s'est aussi pointé dans la course en 2021, André Lepage, un juricomptable, qui a consacré une partie de sa carrière à faire des enquêtes sur des allégations de fraude, de corruption et de non-conformité des entreprises.

De passage à Saint-Hyacinthe avant la campagne, son chef Erin O'Toole a notamment promis un centre de recherche et développement en agriculture, s'il est porté au pouvoir.

Le financement de nouveaux logements, de la pénurie de main d'oeuvre dans de nombreuses entreprises agroalimentaires et manufacturières risque d'être des thèmes récurrents, en campagne.

Les élus locaux n'ont pas encore précisé leurs demandes en ce début de campagne. Il y a toutefois fort à parier que le projet de financement des infrastructures, notamment la promenade Gerard-Coté risque de revenir dans la sphère publique, un projet que le maire Claude Corbeil caresse depuis plusieurs années.

Sécurité nautique, aéroport et emplois dans Saint-Jean

Dans Saint-Jean, la députée bloquiste sortante Christine Normandin et leader parlementaire affrontera l'entrepreneur Serge Benoit du Parti conservateur, Jeremy Fournier du NPD et Marc Archambault, du Parti libéral.

M. Benoit affirmait sur nos ondes avoir déjà fait rencontré des manufacturiers du Haut-Richelieu et avoir constaté que la Prestation canadienne pour la relance est particulièrement nuisible, en certaines circonstances, un constat partagée par Christine Normandin qui estime que de l'aide doit être versée autrement.

L'avenir de l'aéroport de Saint-Jean et le maintien de sa tour de Nav Canada, le recrutement de travailleurs pour les entreprises des parcs industriels et la protection de la rivière Richelieu, les enjeux de navigation et de cohabitation risquent de devenir des enjeux de premier plan.

Les élus locaux n'ont pas encore faire part de leurs priorités respectives.