L'ex-présidente de la Société de développement du Vieux Saint-Jean est la dernière candidate en lice de l'Équipe Alain Laplante à l'élection de novembre. Myriam Dubois espère représenter le district 9 de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui comprend une partie des quartiers Saint-Gérard et Notre-Dame-Auxiliatrice.

Copropriétaire de Bloom Jardinerie–Salon, Mme Dubois dit avoir approché l'équipe du maire sortant cet été après mûre réflexion, parce que ses valeurs la rejoignent. Elle a donc démissionné de son poste à la Société de développement pour pouvoir se lancer officiellement dans la course.

La candidate espère améliorer la rue Champlain, où la difficile cohabitation des modes de transport nuit à l'image de la ville, selon elle. Les différentes nuisances présentes dans le secteur sont aussi parmi les priorités de Myriam Dubois.

« Assurément 2M Ressources, pour le déménagement de l'entreprise à l'extérieur de la Ville. Être aussi à l'écoute beaucoup des citoyens qui vivent toutes ces nuisances-là. La vitalité commerciale, avec ce qu'on vit présentement, autant pour les Halles St-Jean que pour le centre-ville. On parle aussi du sifflement de train, faire en sorte que ça devienne une priorité au PTI. » - Myriam Dubois, candidate district 9

La mère de famille est très impliquée dans le milieu johannais et a l'habitude d'organiser des événements et d'interagir avec la population. Myriam Dubois espère faire changer l'ambiance au conseil municipal et croit avoir ce qu'il faut.

« En tant que présidente de la Société de développement, j'ai été appelée à travailler avec plusieurs personnes soit élus ou gens de la ville, il y a plusieurs enjeux qui étaient sur la table, j'ai débattu des points. Je pense que je suis une bonne candidate parce que je suis transparent et j'ai à coeur les dossiers que je mène, c'est un atout selon moi. » - Myriam Dubois

Déjà une demie-équipe pour le maire sortant

Le maire sortant Alain Laplante brigue un nouveau mandat et a déjà présenté six candidats de son équipe pour l'élection de novembre, avec l'objectif toujours de présenter une équipe complète, un candidat à la fois.

Il croit que Myriam Dubois est un excellent ajout à son équipe, qui fera la différence au conseil si elle est élue.

« C'est une femme extrêmement impliquée dans sa communauté, on le voit par son parcours passé. Les commerçants vivent des moments difficiles, donc ça va être important que la municipalité les soutienne et puis Myriam va être bien placée pour supporter et appuyer le conseil municipal dans ce travail-là. » - Alain Laplante, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu