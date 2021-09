Élections municipales: David-Olivier Huard candidat dans Douville

L'enseignant et organisateur bien connu du Défi Gérard Côté à Saint-Hyacinthe, David-Olivier Huard, se porte candidat indépendant aux élections municipales dans le district Douville. C'est le secteur représenté par l'actuel conseiller André Beauregard, qui délaisse son siège pour briguer la mairie.

De son côté, la formation Saint-Hyacinthe unie a déjà désigné la courtière immobilière Odile Alain pour ce district.

Après avoir fait bouger les Maskoutains et les amener à prendre de bonnes habitudes de vie, M. Huard a décidé que le temps était venu d'agir en sécurité routière, investir dans les infrastructures sportives et travailler à créer un lien cyclable entre l'important développement immobilier du Domaine sur le Vert et le Centre communautaire des loisirs Douville.

Parmi ses priorités, il souhaite aussi sécuriser l'intersection Laurier/Casavant.

En 2018, le Club athlétique de Saint-Hyacinthe, dont M. Huard est le président, a reçu a reçu le Prix reconnaissance Maskoutaine.

Nous avons discuté avec lui des différents enjeux du district Douville.