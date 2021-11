Élections municipales: engouement à Saint-Jean et Saint-Hyacinthe

Les enjeux de la présente élection municipale intéressent grandement les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Hyacinthe, si l'on se base sur les données du vote par anticipation de samedi et dimanche. L'engouement est particulièrement grand à Beloeil où le vote par anticipation se poursuit demain et mercredi.

Il faut aussi considérer le vote par correspondance qui est en cours. Les trousses doivent être de retour au bureau du président de l'élection, vendredi­.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, samedi et dimanche, 17,3% (13 212) électeurs sont allés voter alors qu'en 2017, 8,72% de la population l'avait fait par anticipation et 8,1% en 2013.

Dans les districts 3 et 4 seulement (ceux des conseillers sortants Michel Gendron et Jean Fontaine)., plus de 20% des commettants se sont prévalus du vote.

En 2017, le taux de participation général à l'élection à Saint-Jean avait été de 41,9% sur les 74 194 votants inscrits.

Rappelons que le poste de maire est convoité par le maire sortant Alain Laplante et la candidate Andrée Bouchard.

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu: Les électeurs ont voté massivement par anticipation au municipal en 2021 à Saint-Jean

Saint-Hyacinthe

Le vote par anticipation a aussi été très populaire à Saint-Hyacinthe en 2021.

12% des électeurs ont déjà voté en vue de l'élection de dimanche.

En 2013, à peine 6,26% de la population inscrite avait voté et 7,68% en 2017.

Rappelons qu'à la mairie comme dans les différents districts, des indépendants et des membres de Saint-Hyacinthe unie s'affrontent.

Le poste de maire est convoité par Marijo Demers et l'indépendant André Beauregard.

En 2017, l'ex-maire Claude Corbeil avait été élu avec 59% des votes.

Ça se poursuit à Beloeil

À Beloeil, le vote par anticipation connait un fort engouement puisque 14,9% de la population a déjà voté

En 2017, seulement 1464 personnes avaient voté par anticipation, soit 8,5% des électeurs

Ça se poursuit demain et mercredi au 540 boulevard Sir Wilfrid Laurier

Rappelons que 6 candidats souhaitent devenir maire et il y a 8 districts

Il y a aussi 5 équipes municipales qui souhaitent faire élire des candidats dans les districts.