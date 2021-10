Élections municipales: Rosalie Vaillancourt incite les jeunes à voter

L’humoriste Rosalie Vaillancourt encourage les jeunes à aller voter le 7 novembre. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) «Aux élections municipales, je vote !», lancée à la mi-octobre.

Le but est d'augmenter le taux de participation des 18 à 35 ans, qui représentent 28% de l'électorat.

Avec humour, Rosalie Vaillancourt parle de l’importance de faire entendre leur voix, et répond de façon amusante aux excuses que les jeunes peuvent se donner.

«Pour moi, les élections municipales sont aussi importantes que celles provinciales et fédérales, puisque les décisions prises par une mairesse ou un maire ont un impact direct dans ma vie de tous les jours. En allant voter le 7 novembre, j’ai la chance de donner une voix à une candidate, à un candidat ou à une équipe qui me ressemble davantage par ses valeurs. On l’oublie parfois, mais les pouvoirs des municipalités ne se limitent pas à l’horaire des collectes. Elles ont notamment une incidence sur le développement durable d’une ville ou sur notre sécurité»

Elle se joint ainsi au créateur de contenu Émile Roy, qui a lui aussi créé une vidéo qui explique l’impact de la politique municipale dans notre vie.

«Certaines études nous indiquent que les jeunes sont moins intéressés par la politique et qu’ils ne voient pas le vote comme un devoir. Or, tous les champs d’intervention des municipalités ont des impacts directs et concrets sur la qualité de vie des jeunes! Il est donc important que ceux-ci se prévalent de leur droit de vote, et cette capsule les incitera concrètement à aller voter. C'est important pour la vitalité de notre démocratie et, surtout, pour la relève.»

Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé