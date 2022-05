Élections provinciales: Jean-Alexandre Côté briguera Iberville

L'actuel directeur artistique et cofondateur du Café-Théatre de Chambly, Jean-Alexandre Côté, sera candidat pour le Parti québécois aux prochaines élections provinciales d'octobre dans la circonscription Iberville.



Il brigue ainsi le siège détenu actuellement par la députée du Parti conservateur, Claire Samson, qui a confirmé qu'elle ne sollicitera pas un autre mandat pour des raisons de santé.

«J’ai la ferme conviction qu’il est nécessaire d’aller de l’avant avec notre projet de pays pour donner un souffle nouveau au Québec, à notre culture et à notre langue. J’ai milité pendant des années et c’est l’occasion pour moi de mettre à profit mes expériences et ma connaissance notamment du milieu culturel, qui a besoin d’aide et d’investissements plus que jamais.»

Jean-Alexandre Côté, candidat du PQ dans Iberville