Embardée mortelle à Saint-Hyacinthe: l'alcool serait en cause

Une embardée mortelle a coûté la vie au passager d'une voiture sur la rang de la Pointe du Jour à Saint-Hyacinthe vers 23h45, la nuit dernière. Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent toujours sur cette sortie de route mais tout indique que le conducteur de 23 ans était intoxiqué par l'alcool et que la vitesse a pu être un facteur contributif.

L'accident est survenu dans une courbe assez prononcée du rang de la Pointe du Jour où la limite est réglementée à 90 kilomètres heure.

Selon la Sûreté du Québec, le conducteur de 23 ans roulait à bonne vitesse et aurait manqué une courbe, avant que sa voiture ne fasse des tonneaux et termine sa course dans un fossé.

Sous la force de l'impact, le passager de 27 ans (un homme de Saint-Hyacinthe dont on ne connait pas l'identité) a été éjecté de la voiture et a finalement succombé à ses blessures, après avoir été transporté au centre hospitalier.

Encore tôt ce matin, des reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec étaient sur place et il y avait une entrave partielle dans le secteur.

Le sergent Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec explique.

«Nous savons que la zone est réglementée à 90 kilomètres à l'heure. L'enquête se poursuit mais tout indique que l'alcool et la vitesse ont pu jouer un rôle dans cet accident. Il y avait 2 personnes à bord: le conducteur de 23 ans a manqué une courbe, a fait de multiples tonneaux avant de terminer sa course à l'extérieur de la route. Un échantillon sanguin a alors été prélevé sur le conducteur, il pourrait être accusé de conduite avec les capacités affaiblies». Sergent Stéphane Tremblay, Sûreté du Québec

Adam Bolestridge photographe-Une embardée mortelle est survenue sur le rang Pointe du Jour