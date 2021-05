En mai, on laisse notre tondeuse dans la remise

On devrait éviter de tondre notre gazon durant le mois de mai. C'est ce que suggère Conservation de la nature Canada (CNC) pour appuyer la biodiversité, même si prendre soin de nos espaces verts a l'effet d'un baume durant la pandémie.

Le mouvement No Mow Day (En mai, laissez pousser) lancé au Royaume-Uni. qui prend de l'ampleur chez nous, invite la population à aider les pollinisateurs en laissant entre autres pousser les pissenlits, à cause de leur nectar prisé par les pollinisateurs.

«Quand on pense aux gestes qui peuvent être posés dans d’innombrables arrière-cours pour améliorer les habitats des pollinisateurs indigènes tels que les abeilles, certaines espèces d’oiseaux et d’autres animaux qui aident ainsi les plantes à se reproduire, on s’aperçoit que tout cela peut avoir de grands bienfaits pour la nature et la qualité de nos écosystèmes urbains.» Claude Drolet, chargé de projets à CNC.

Parmi les autres pollinisateurs, on compte les papillons de nuit, les mouches, les coléoptères et les fourmis, qui ont aussi un rôle important à jouer. De nombreux fruits que nous achetons ou que nous cultivons dans nos jardins, notamment les fraises, les pommes et les melons, ne pourraient pas pousser sans l’aide des pollinisateurs sauvages.

La perte et la dégradation des habitats étant la cause principale du déclin des espèces sauvages, l'organisme CNC voué à la conservation des milieux naturels, estime que laisser la tondeuse dans la remise en mai peut être bénéfique pour la nature.

Si vous devez absolument tondre votre pelouse, CNC suggère d’attendre le plus longtemps possible avant de le faire au printemps et de passer la tondeuse moins souvent et plus lentement pour permettre aux insectes, aux grenouilles et aux autres espèces sauvages de se mettre à l’abri. Vous pouvez aussi pratiquer la « tonte par rotation » pour donner aux plantes à fleurs le temps de s’épanouir à certains endroits sur votre pelouse.

Au Canada, on estime à 6,2 millions le nombre de pelouses.