Enlevée à Longueuil, elle réussit à texter un ami après une cavale vers Québec

Une femme de 25 ans de Longueuil a eu la frousse de sa vie quand elle a été enlevée par son ex-conjoint de 32 ans hier, qui s'est enfui avec elle et leur enfant vers Québec. Heureusement, grâce à la collaboration des policiers de Longueuil et du SPVQ, l'homme a été arrêté à Québec après une cavale qui aurait bien pu mal tourner.

Leur enfant était avec eux quand l'évènement a débuté, vers 11h le matin, selon l'agent Eric Courcy.

L'homme se serait présenté à l'appartement de la dame à Longueuil, se serait montré insistant et aurait forcé l'ex-conjointe à monter à bord de sa voiture.

Plus tard, profitant d'un moment d'inattention de son ex-conjoint qui conduisait, elle a texté un ami de Longueuil, qui a rapidement joint les policiers de l'agglomération qui ont pu procéder à l'arrestation de l'homme, vers 19h30.

Elle a été localisée saine et sauve avec l'enfant dans un logement de Québec.

Le père de 32 ans, originaire de Longueuil, maintenant domicilié à Québec fera bientôt face à plusieurs chefs d'accusation.

L'agent Eric Courcy explique.

«L'homme a été arrêté à Québec en soirée. Il est détenu et sera accusé d'enlèvement, séquestration, voies de fait. Il avait enlevé l'enfant et la conjointe à leur appartement, plus tôt en matinée. En route vers Québec, peu avant 19 heures, la dame a eu la vigilance de texter un ami lors d'un moment d'inattention et l'information a été relayée à nos enquêteurs. Avec la collaboration du Service de police de Québec, nous avons pu procéder à l'arrestation de l'homme»

Éric Courcy, porte-parole Service de police de l'agglomération de Longueuil