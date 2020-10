Enlèvement d'enfant à Farnham: un quadragénaire arrêté

Un homme de 42 ans de Farnham doit faire face à la justice aujourd'hui dans une affaire d'enlèvement d'enfant survenue ce matin qui nécessitait un déploiement policier d'importance dans le secteur.

L'enfant dont l'âge n'est pas précisé n'est pas blessé et est maintenant en sécurité après un important déploiement policier dans le secteur de Farnham. Selon la Sûreté du Québec, il n'y aurait pas eu non plus de poursuites ou de manoeuvres dangereuses pour récupérer l'enfant.

Selon l'agente Valérie Beauchamp, l'homme sera accusé d'enlèvement sans ordonnance de garde et bris de condition cet après-midi.

C'est ce matin vers 8h qu'un appel signalant la disparition d'enfant est entré à Saint-Hyacinthe, des recherches ont alors été entreprises par la Sûreté du Québec.

Après l'obtention d'informations pertinentes en lien avec cette affaire, c'est vers 9 heures, dans le stationnement d’une épicerie Metro de Farnham de la rue Meigs, que le suspect était appréhendé.

Bien que peu d'information filtre sur le lien et les motifs de l'enlèvement, l’enquête a été confiée à la Dvision des crimes majeurs de la SQ.