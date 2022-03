Enquête après un incendie à la base militaire de Saint-Jean

Les pompiers ont été appelés à éteindre un incendie en fin d'avant-midi à la base militaire de Saint-Jean. De la fumée et des flammes s'échappaient du bâtiment de l'ancien hôpital de la Garnison, aujourd'hui désaffecté. L'extinction est maintenant complète mais on ignore toujours la cause de l'incendie.

Le feu aurait éclaté peu après 11h et se serait rapidement propagé à l'entretoit, selon le chef du Service incendie de Saint-Jean Jean Arsenault. Le bâtiment devait être démoli sous peu et un permis avait été délivré à cet effet.

Selon toute vraisemblance, le brasier n'est pas de nature criminelle et une pelle mécanique doit détruire ce qu'il reste de la structure, dans les prochaines heures.

Il a fallu un peu plus d'une heure pour venir à bout du brasier et les enquêteurs, sapeurs-pompiers étaient toujours sur place en milieu d'après-midi pour investiguer.

L'entraide de pompiers de municipalités avoisinnantes a aussi été nécessaire.

Avec la collaboration de Jean-Francois Desaulniers, Noovo-Info