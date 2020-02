Entre 12 000 et 15 000 visiteurs à l'Hivernal de montgolfières 2020

L'organisation de l'Hivernal de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu estime qu'entre «12 et 15 000 personnes» ont visités l'un ou l'autre des 2 sites proposés lors de l'événement, qui se déroulait du 14 au 16 février.

A priori, les membres de l'International de montgolfières espéraient 25 000 personnes sur trois jours, tant au Centre-de-plein-air Ronald-Beauregard qu'au parc Gerry Boulet.

Les conditions météorologiques très froides du vendredi et de samedi ont toutefois changé la donne: on estime que l'achalandage a été plus important, le dimanche, alors que la température se prêtait aux activités famililales.

Dans les années subséquentes, on espère amener plus de visiteurs de l'extérieur à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Il n'y a pas eu d'envolées de montgolfières formelles, mais les commentaires ont été positifs quant à la logistique et la variété des activités proposées. Les visiteurs ont peut-être aperçu sur le site le Johannais Marc-André Paillé , qui a dormi dans un igloo au profit de l'Étoile en pédiatrie sociale.

Jean-François Desaulniers, Bell Media. L'Hivernal de montgolfières battait son plein du 14 au 16 février 2020

Geneviève Côté, coordonnatrice aux communications et marketing de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu explique que les objectifs de déplacer les gens du site habituel de l'Aéroport et de faire connaître le Vieux-Saint-Jean sont atteints.

On travaille déjà à la prochaine édition de l'Hivernal, qui vise à pérenniser les activités de l'International et de faire de Saint-Jean-sur-Richelieu «la destination événementielle en Montérégie à l'année».

« Sur 3 jours, nous avons eu possiblement les deux jours les plus froids de 2020 jusqu'ici, vendredi et samedi. Considérant que les gens passent au moins 1 heure sur les deux sites, nos décomptes montrent entre 12 000 et 15 000 personnes au total, nous sommes très satisfaits. C'était tout nouveau pour la population: l'igloo géant, la glissade, le surf en hiver et les DJ sur le site. Dimanche, on peut dire que les sites débordaient, ca permettait de voir l'événement autrement. L'un des faits saillants a été dimanche après-midi: les pilotes ont fait des «candle lights» au son de la musique! » -Geneviève Côté, coordonnatrice communication et marketing International de montgolfières.

L'International est d'ailleurs toujours en préparation de l'édition estivale 2020, avec de gros noms, dont celui de Bryan Adams. Dans les prochains jours, l'organisation s'affaire à poursuivre ses démarches en vue de la prochaine édition, du 8 au 16 août 2020.