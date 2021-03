Évacuation à Granby: un homme menace de faire exploser une bonbonne

Les policiers de Granby ont érigé un large périmètre de sécurité vers 7 h 50 près de la rue Centre après qu'un homme dans la cinquantaine ait tenu des propos menacants. Une évacuation est d'ailleurs en cours et les policiers négocient pour obtenir sa reddition, sans violence ni résistance.

Selon les informations disponibles, l’homme d'une cinquantaine d'années détiendrait une bonbonne de propane et menace de la faire sauter dans son appartement de la rue Centre en raison d'une histoire avec le propriétaire des lieux.

Un large périmètre est érigé entre la rue Boivin entre les rues Court et Paré et c'est d'ailleurs un secteur bouclé qu'il faut éviter, précise l'agent Guy Rousseau.

Des dizaines de résidents de la rue Centre, entre l’Avenue du Parc et la rue Boivin ont aussi été évacués jusqu'ici.

L'agent Guy Rousseau du Service de police de Granby explique ce que l'on sait de cette histoire jusqu'ici.

«C'est un homme d'une cinquantaine d'années connu de nos services policiers qui se trouve dans son appartement de la rue Centre, près de la rue Boivin. Il veut se faire sauter avec une bonbonne de propane et une histoire d'éviction d'appartement serait probablement à l'origine de l'événement. Les policiers sont sur place tout comme les pompiers, ils négocient avec l'homme. Tous les appartements de la rue du Parc et Boivin sont actuellement évacués et c'est un secteur à éviter.»

Agent Guy Rousseau, porte-parole Service de police de Granby