Excelsoins a plusieurs plans pour la Maison Marie-Luce-Labossière

Nouvellement propriétaire de la Maison Marie-Luce-Labossière de Saint-Hyacinthe, Excelsoins a plusieurs plans pour développer son offre de service et envisage même la possibilité d'agrandir à moyen terme, sur des terrains adjacents à la résidence.

Le Groupe Excelsoins a fait l'acquisition de la Maison Marie-Luce-Labossière le 2 février dernier et déjà, la salle à manger de la cafétéria et une salle de séjour ont été rénovées.

Les termes de la transaction ne sont pas connus mais il s'agit d'une institution dans le paysage maskoutain, de par son histoire.

Des écrans avec diverses images d'époque et menus déferlants ont été ajoutés et la salle à manger a des allures urbaines avec de gigantesques fresques.

Crédit Jean-François Desaulniers Bell Media-Les résidents de la Maison Marie-Luce-Labossière découvre la nouvelle salle à manger

Des travaux «majeurs» touchant les salles de bain, salle d'eau, la cour extérieure notamment sont à venir.

Il faut savoir que la Fondation Denis Chartier en faisait la gestion depuis le 27 avril 1995 mais que la tâche était devenue lourde pour les «ressources limitées» de la Fondation.

De l'aveu même de son président Benoit Chartier, la décision n'a été facile a prendre mais il fallait en assurer a pérennité en cédant la résidence à une entreprise qui partage ses valeurs.

Le Groupe Excelsoins a déjà débuté une importante cure de rajeunissement de l'établissement, qui était jadis la propriété des Soeurs de la Charité.

L'entreprise possède 8 résidences et plus de 900 unités en offrant des services d'hébergement pour des personnes autonomes et semi-autonomes avec des services de convalescence.

Dans le cas de la résidence maskoutaine, le nombre d'unités a augmenté de façon importante depuis 1995: on compte actuellement 75 unités contre 12 en 1995.

Le président du Groupe Excelsoins, Christian Arcahmbault explique que d'importants travaux sont à venir pour que les résidents se sentent comme s'ils étaient à domicile.

«Ce qui nous distingue des autres résidences est que nous accompagnons de façon évolutive les personnes dans les différentes phases de leur vie. La première étape a été de refaire la salle à maNger avec des murales et un nouvel éclaiarge. Les «fenêtres de la mémoire» sont installées dans une salle de séjour: c'est un écran interactif où on peut y projeter des photos, des événements, des anniversaires. Ce n'est pas terminé, nous sommes dans un contexte de vieillissement de la population». -Christian Archambault, président et fondateur du Groupe Excelsoins

Crédit Jean-François Desaulniers Bell Media-La Maison Marie-Luce-Labossière en hiver

Expansion?

À moyen terme, Excelsoins dispose d'un vaste terrain adjacent à la résidence et il n'est pas exclu que la résidence soit agrandie, en partenariat avec le CISSS Montérégie-Est.

Il n'y a toutefois aucun horizon projeté mais ce serait dans les cartons de l'entreprise.