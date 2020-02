EXCLUSIF Le Cinéma Guzzo de Saint-Jean-sur-Richelieu promis en avril 2020

Alors que la dernière date d'ouverture annoncée pour le Cinéma Guzzo de Saint-Jean-sur-Richelieu était de novembre dernier, après de multiples reports, il semble que l'endroit situé sur la rue Douglas, dans le secteur Saint-Luc, ouvrira enfin ce printemps. En entrevue exclusive avec Boom FM, Vincenzo Guzzo s'est avancé sur une date d'ouverture officielle : le 10 avril prochain.

Le président des Cinémas Guzzo a été sans équivoque: 2020 sera l'année de la concrétisation de ce projet tant attendu aux abords de l'autoroute 35. Près de quatre ans depuis l'annonce et près de deux ans et demi depuis la première pelletée de terre, il semble que l'ouverture est vraiment à nos portes. La date d'ouverture officielle demeure tout de même nébuleuse. Le nouveau cinéma devrait accueillir ses premiers cinéphiles le 10 avril, c'est du moins ce que vise Vincenzo Guzzo.

« Vous savez, un cinéma, ça n'ouvre pas toujours quand ça veut. Ça ouvre des fois quand c'est aligné avec une sortie d'un gros film. La première grosse sortie d'un gros film, c'est une James Bond qui est au mois d'avril. C'est la sortie qu'on essaie de viser. Est-ce qu'on va être prêts pour ça? Je l'espère. Si on ne l'est pas, il n'y a pas de problème. Il y a un Fast & Furious au mois de mai. » - Vincenzo Guzzo, président des Cinémas Guzzo

Audrey Folliot Bell Média. Vincenzo Guzzo pose devant le futur espace arcade, qui donne une bonne idée de l'avancement du chantier.

Important chantier en cours

Vincenzo Guzzo nous a ouvert les portes de l'imposant chantier de son 11e cinéma au Québec, jeudi midi, où fourmillaient une quarantaine d'employés. Celui qui est dragon à l'émission Dragons' Den est venu superviser l'avancement des travaux, dont les premiers balbutiements remontent à 2018.

Le bâtiment est gigantesque. Tout sera déployé sur deux étages, mais de l'extérieur, c'est plutôt l'équivalent d'une bâtisse de trois ou quatre étages. Les 12 salles de cinéma du complexe seront situées au deuxième étage. Il nous a fallu d'abord grimper une longue échelle pour s'y rendre, alors qu'aucun escalier n'est encore construit. Les salles ne sont pas terminées non plus, alors qu'il n'y a aucun banc d'installé, pas d'écran et encore moins d'équipements au rez-de-chaussée.

Audrey Folliot, Bell Média. Une des futures salles du Cinéma Guzzo de Saint-Jean-sur-Richelieu. On peut voir que c'est loin d'être terminé, alors que Vincenzo Guzzo donne ses directives aux travailleurs.

L'endroit est encore en chantier et à voir l'intérieur encore brut du bâtiment, on peut penser qu'on est loin de pousser les portes de l'endroit. L'extérieur n'est pas terminé non plus. De son côté, le président estime être à un maximum de trois mois de l'ouverture, alors qu'une quarantaine d'employés travaillent de jour, de soir et de nuit pour arriver à atteindre la date du 10 avril.

Ce sera le seul cinéma au Québec à être équipé seulement de projecteurs au laser. Au rez-de-chaussée, il y aura un espace arcade de 10 000 pieds carrés, avec même un carrousel et des autos tamponneuses, en plus d'un espace restaurant de 7 400 pieds carrés. Les salles seront construites comme des salles IMAX, sans l'être, alors qu'il avait initialement promis qu'il y en aurait une. Une place sera fait au cinéma québécois et sur les 12 salles, Guzzo prévoit diffuser environ trois films en version originale en anglais.

« Les écrans vont être mur à mur. On a aussi doublé le niveau d'acoustique qu'on a parce qu'on réalise que les sons sont plus prononcés aujourd'hui et ça peut déranger dans la vibration des murs. Certaines des innovations qu'on fait ici vont se retrouver dans tous nos nouveaux projets, un par année, qu'on est en train de planifier, et on va faire des mises à jour dans nos autres cinémas. » - Vincent Guzzo

Il n'y aura finalement que deux salles de projection 3D, et aucun banc DBOX. Vincenzo Guzzo préfère installer des bancs confortables, alors qu'il indique que le 3D représente moins de 5% des admissions tout en l'obligeant à augmenter le prix du billet pour ces projections, ce qu'il veut éviter de faire.

Multiples reports

L'homme d'affaires de 50 ans le reconnaît, il y a eu d'importants délais et plusieurs reports de la date d'ouverture. Il a d'abord dû annuler son projet d'y inclure une salle de jeux de Loto-Québec, en raison de la nouvelle loi qui a mené au retrait d'un millier d'appareils du marché.

Vincenzo Guzzo accuse aussi des sous-traitants locaux d'avoir voulu le flouer alors qu'il dit avoir reçu des soumissions beaucoup trop élevées pour certains services, en plus de se faire dire qu'il devait dynamiter le site, alors que ce n'était pas nécessaire. Il dit aussi avoir économisé 1,5 million de dollars sur la structure entre la proposition initiale et le contrat octroyé à Structures Sim-Con de Chambly.

« Le problème, j'assume que certains d'entre eux qui n'ont pas eu de job, ont pensé qu'on ne connaissait rien dans la construction et on a eu d'énormes délais au niveau de l'excavation, car ils prétendaient qu'on devait dynamiter. Ça ne nous a pas intéressés et on a fait affaire avec un autre sous-traitant local pour l'excavation, le coulage ou notre pierre. Je vous dirais qu'il y a au moins 40 ou 50 % du projet qui a été donné localement. J'aurais aimé en donner plus, mais en négociant avec des gens qui pensent qu'on ne connait rien dans la construction, j'en avais un peu mon casque, disons. » - Vincenzo Guzzo, président des Cinémas Guzzo

Le projet total est toujours évalué à 12 millions de dollars, selon le président, mais ça pourrait changer à la fin du chantier quand tout sera complété. La Presse parlait plutôt de 16 millions dans les derniers mois.