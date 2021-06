EXCLUSIF: Une ex-employée de Tourisme Montérégie suspectée de fraude

Tourisme Montérégie soupçonne l'une de ses anciennes employées d'avoir fraudé l'organisme sur plusieurs années. Noovo Info a appris que l'association touristique vient de porter plainte au Service de police de l'agglomération de Longueuil, lundi dernier et la direction collabore pleinement à documenter les irrégularités.

Selon nos informations, il pourrait s'agir d'une fraude de plusieurs dizaines de milliers de dollars, une information toujours sous enquête et non validée par l'organisme.

Plusieurs irrégularités ont été trouvées dans les finances de l'organisme récemment, ce qui a mis la puce à l'oreille des vérificateurs.

Selon nos informations, elles auraient été découvertes à partir de mai dernier.

Les membres et les employés ont été avisés aujourd'hui et l'ex directrice-générale collabore à l'enquête et à l'effort.

L'organisme collabore pleinement à l'enquête et des mesures administratives ont rapidement été mise en place pour ne plus qu'une telle situation ne se reproduise.

De plus, l'assemblée générale annuelle qui devait se tenir le 22 juin a été reportée à plus tard.

Nadine Cloutier est porte-parole du conseil d'administration et explique ce que l'on sait de cette histoire.

«La direction de Tourisme Montérégie a informé le conseil d'administration de la présence d'irrégularités administratives qui auraient été commises par une ancienne employée, qui n'est plus à notre emploi depuis 3 mois. La situation est prise très au sérieux, un premier contact a été établi avec les policiers le 31 mai et la déposition a été faite le 7 juin. Nous travaillons de près avec un comité d'audit externe, la documentation du dossier est toujours en cours et des mesures de contrôle ont été instaurées. C'est un geste isolé et nous appuyons pleinement notre directeur général dans les démarches» Nadine Cloutier, porte-parole conseil d'administration Tourisme Montérégie

Elle souhaite rassurer les membres et attraits touristiques que tous les projets de l'été seront maintenus pour la plus belle saison touristique.