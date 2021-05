Exo: nouveau service d'autobus à la demande

Le réseau de transport intermunicipal exo change son offre dans les secteurs Beloeil et McMasterville. Un projet pilote de service à la demande sera mis en place pour un an dès le 31 mai.

Ce nouveau mode de mobilité touchera les circuits locaux, notamment en raison de la baisse d'achalandage. Il n'y a qu'environ 20 % des passages par rapport à 2019. Il s'agit des 20M, 20B, 27, 82, 83, 84, 85, et T81.

Le trajet pourra être réservé de 30 jours à 30 minutes à l'avance avec l'application Lynk, sur le site internet ou en appelant au service à la clientèle d'exo. Le but est notamment de maximiser ainsi que de personnaliser le service d'autobus.

«Il s'agit d'une expérience client plus efficace et conviviale en offrant notamment des trajets flexibles et rapides, et des heures de service étendues. Le projet pilote améliorera considérablement la couverture du territoire. Des arrêts virtuels seront ajoutés dans certaines zones qui ne sont pas desservies à l’heure actuelle. De plus, les temps de parcours seront réduits puisque les autobus n’auront plus à faire de circuits fixes pour mener les clients à destination. Les réservations seront plutôt jumelées par un algorithme pour créer le trajet le plus direct pour le chauffeur.»

Assumpta Cerda, coordonnatrice - projets mobilité