EXPO-AGRICOLE: Une 184e édition sans manèges mais adaptée

Après une édition en virtuel en 2020, l' Expo agricole de Saint-Hyacinthe est de retour en 2021 en présentiel sur 4 jours, mais sans manèges (outre la grande roue), du 28 au 31 juillet. Le scénario pourrait changer s’il devait y avoir des assouplissements de la Direction de la santé publique de la Montérégie .

Il y aura trois plages avec un maximum de 2500 personnes sur le site, à savoir le matin, l'après-midi et le soir pour un maximum de 7500 participants chaque jour.

Toutes les mesures sanitaires seront respectées comme la distanciation sociale et la désinfection des surfaces et des mains.

On peut donc croire que l'Expo pourrait accueillir en 2021 un maximum de 30 000 visiteurs, comparativement à plus de 1 74 000 en 2019 avant la pandémie .

Les populaires derbys de démolition, les jugements d'animaux seront de retour et il y aura 2 gros spectacles, ceux des Trois Accords et de Gregory Charles.

Le concept de cette édition est donc clair pour le comité organisateur: 4 jours, 2 zones d'activités et 3 plages distinctes où l'on accueille les visiteurs, avec des gens qui circulent sur le site, pour s'assurer de la fluidité.

«Ce sera différent comme expérience, mais ce sera une édition adaptée. Les gens ne pourront pas passer une journée complète ici et ils seront en mouvement. Il n'y aura que la Stade LP Gaucher et le Pavillon Jefo qui seront utilisés et nous avons deux excellents spectacles avec Gregory Charles et Les Trois Accords. Il y aura de grands chapiteaux, des animaux, beaucoup de bovins laitiers, des chevaux. Il n'y a pas de parades de chevaux en raison de l'espace. On ne pourra tenir de kiosques au Pavillon BMO. Pour les 50 manèges que nous accueillons habituellement, nous ne pourrons les avoir, mais nous aurons la grande roue et ce sera régulièrement désinfecté pour ne pas que les gens passent 2 heures à la grande roue, pour laisser la chance à tous»

Gaston Doré, directeur commercialisation et communications Expo agricole