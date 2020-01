Farnham congédie son chef des pompiers pour comportement inapproprié

La Ville de Farnham congédie son directeur du service des incendies à la suite d'une enquête administrative pour comportement inapproprié. La décision a été prise hier soir alors qu'une résolution en ce sens a été adoptée lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal.

Le chef du service incendie, Mario Nareau, a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement de la part d'une pompière en probation, qui a démissionné dans les derniers jours. Cette dernière aurait été victime de propos déplacés de sa part sur une période de plus d'un an, par messages privés et devant des collègues, selon TVA Nouvelles.

La Ville a donc ouvert une enquête à son endroit dans les derniers jours, enquête qui a mené à la décision de le relever de ses fonctions de directeur du service incendie, poste qu'il occupait depuis quatre ans.

Sans vouloir confirmer les raisons exactes du congédiement de Mario Nareau, le maire de Farnham assure que la situation n'est pas prise à la légère.

« Que ce soit à n'importe quel niveau, si un employé fait un geste qui, selon nos valeurs et tout, un geste qui peut être grave, et là je ne confirmerai pas ou n'infirmerai pas le geste, mais s'il y a un geste qui ne va pas avec les valeurs de la Ville de Farnham et qui peut porter préjudice, il y a plusieurs raisons pour des congédiements, mais c'est sur que nous, on y va avec nos valeurs. » - Patrick Melchior, maire de Farnham

Le maire se désole toutefois que l'histoire soit sortie dans les médias avant que les employés n'aient pu être mis au fait de la situation.

Il ajoute que ce genre de décision n'est jamais prise de gaité de coeur et assure que le départ précipité de M. Nareau n'aura pas d'impact sur la desserte incendie et la sécurité des citoyens.

Dans la foulée du congédiement de leur chef, les pompiers seront rencontrés jeudi soir par le directeur général pour être avisés de la suite des choses. Un intérim sera assuré et le maire n'est pas inquiet pour la couverture incendie.