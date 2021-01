Farnham espère tirer profit d'avoir passé le cap des 10 000 habitants

Le maire de Farnham veut miser sur le développement durable de sa ville dans la prochaine année et impliquer les citoyens au maximum dans la prise de décisions, pour que la Ville grandisse selon l'ADN de chacun.

Patrick Melchior se réjouit que le cap des 10 000 habitants ait été fracassé dans les derniers mois, selon les données du dernier décret gouvernemental. Il voit cela d'un bon oeil et espère en tirer profit, mais il n'est toutefois pas question pour lui que le développement de la ville mine la qualité de vie des citoyens.

« Souvent, les industries, dans leurs études de marché, regardent les villes de 10 000 habitants et plus, donc c'est un plus pour nous pour ça. Mais encore une fois, on va être sélectif. On va choisir ce qu'on veut pour continuer à avoir une ville où le goût de la vie est élevé, et non pas le coût. »

- Patrick Melchior, maire