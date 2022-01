FARNHAM: la demande de cannabis en forte hausse chez Cannara

L'entreprise de transformation de cannabis Cannara Biotech de Farnham est en forte croissance tant et si bien qu'elle a besoin de 40 employés supplémentaires.

Depuis l’obtention de son permis de vente en février 2020, le bénéfice brut de l’entreprise a constamment augmenté, après la mise en marché des produits en février 2021.

Elle a aussi réussi à diminuer ses frais d'exploitation de 2,9 millions à 2,1 millions entre 2020 et 2021.

Il faut dire que la SQDC a vu ses revenus doubler en un an: en 2020-2021, elle a fait des bénéfices nets de 122 millions de dollars.

Cannara Biotech avait d'abord lancer trois gammes de produits: des cultivars haut de gamme produisant du cannabis artisanal à teneur élevée en THC et riche en terpène, des cultivars uniques contenant moins de THC et plus de CBD et du cannabis à prix abordable offert en gros format de 28 grammes.

Expansion à Valleyfield

Or, en 2021, les volumes de cannabis générés par l’usine de Farnham étaient insuffisants et l'entreprise a même dû démarrer une usine de 625 000 pieds carrés à Valleyfield.

Le cannabis cultivé dans le parc industriel de Valleyfield sera envoyé à Farnham pour la transformation mais ca prendra nécessairement plus de travailleurs pour répondre à la demande, à l'usine de Farnham.

« Notre énorme croissance a été stimulée par des activités stratégiques de vente au détail au Québec, conjuguées à des investissements de développement opérationnel bien pensés, aux permis de culture et de vente de nos deux méga-installations et aux revenus du cannabis générés au cours de la seconde moitié de 2021»

Nicholas Sosiak, chef de la direction financière de Cannara

Dans la prochaine année, elle poursuivra sa mise en marché en Ontario et dans de nouveaux territoires.

Elle doit aussi augmenter l'approvisionnement à l'usine de Valleyfield avec six nouvelles zone de culture et introduire sur le marché de nouvbeaux mélanges de haschisch.

Cannara Biotech-Les installations de Cannara Biotech bien implantées sur le boulevard Gerard-Cadieux de Valleyfield