Farnham lance un Fonds d'aide à la communauté pour aînés et familles

La Ville de Farnham multiplie les initiatives pour tenter d'aider le plus possible ses citoyens en ce contexte de pandémie, autant financièrement que psychologiquement.

Dans les derniers jours, la Fondation du maire de Farnham et l'entreprise Gelpac Poly se sont associées pour créer un Fonds d'aide à la communauté. Gelpac y remet une somme de 5 000 $ et la Fondation bonifie ce montant de 2 500 $.

L'argent servira à payer le salaire d'un travailleur de milieu pour accompagner les aînés et une aide financière sera octroyée pour l'achat de matériel scolaire.

Le maire Patrick Melchior invite toute autre entreprise intéressée à contribuer au Fonds d'aide à contacter la ville.

« Des besoins, il y en a. Ce qu'on essaie de cibler, ce sont les gens qui sont dans le besoin, ça le dit. Là, on a les personnes âgées, on a les familles, mais il y en aura d'autres et on est à l'affût de tout ça. On veut être là. Des fois, c'est juste l'argent qui peut aider, même si on assure un support moral. »

- Patrick Melchior, maire