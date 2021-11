FARNHAM: le garage d'un entrepreneur détruit par un incendie suspect

Un incendie d'origine suspecte a complètement détruit le garage de l'entrepreneur Construction Novard de la rue Principale Est, à Farnham.

Au total, une vingtaine de pompiers, dont ceux de Sainte-Brigide-d’Iberville venus prêter main-forte, ont combattu le feu qui s'est déclaré à l'intérieur vers 4h30, jeudi matin.

Leurs efforts ont permis d'éviter la propagation à l'entrepôt de la boutique de décoration Ambiance Nathalie, située à quelques mètres.

«Je me suis fait réveiller très tôt. On a eu une frousse, mais les pompiers m'ont assuré que mon entrepôt n'avait pas été touché. C'est triste pour le propriétaire de Construction Novard. C'est un gentil voisin. Heureusement, personne ne se trouvait sur place et plusieurs de ses outils étaient déjà sur des chantiers.»

Nathalie Décoste, propriétaire de la boutique Ambiance Nathalie