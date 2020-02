Femme blessée à Longueuil: toujours aucune idée de ce qui s'est passé

La police de Longueuil tente toujours d'élucider les circonstances d'un événement entourant une femme retrouvée gravement blessée à la tête lundi soir dernier. Divers témoins ont été rencontrés, mais on ignore toujours ce qui s'est passé.

Lundi soir dernier, le 27 janvier, la femme d’une quarantaine d’années avait été retrouvée, gisant au sol, au coin du boulevard Marie-Victorin et de la rue Charbonneau. Elle aurait quitté son domicile à pied vers 22h30, mais le reste est un mystère. On ne craint plus pour sa vie, mais elle a été hospitalisée plusieurs jours et on ignore quel genre de séquelles elle conservera de l'événement.

La thèse d'un acte criminel est maintenant privilégiée par le corps de police. La semaine passée, au moment de la médiatisation de l'événement, les policiers considéraient aussi une chute accidentelle, mais cette thèse a été écartée.

Diverses personnes ont été rencontrées hier soir au poste de commandement et des véhicules ont été interceptés sur le boulevard Marie-Victorin durant la même plage horaire où l'agression est survenue, le 27 janvier, entre 22h30 et 23h15.

« C'est habituel comme technique d'enquête. On déploie le poste de commandement à la même plage horaire, parce que les gens peuvent avoir une certaine routine et passer régulièrement là et avoir vu un petit élément, peut-être un fait anodin, mais qui peut être le morceau du casse-tête qui nous manque. » - Marie Beauvais-Lavoie, agente relationniste du Service de police de l'agglomération de Longueuil

Les informations recueillies seront analysées et aucune hypothèse d'infraction n'est écartée.

Au moment des faits, la victime portait un manteau d'hiver violet, des leggings noirs, des bottes de cuir brunes avec un petit talon et avait en sa possession une sacoche de type sac à dos, violet.

Si vous avez circulé dans le secteur et avez vu quelque chose lundi soir entre 22h30 et 23h15, contactez la police de Longueuil au (450) 463-7211. Toutes les informations transmises seront traitées par un enquêteur, de façon confidentielle.