Fort Lennox fermé pour un 5e été de suite

Le site historique national du Fort-Lennox, à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, sera encore fermé cet été. Ce sera la cinquième année que le public sera tenu à l'écart en raison des travaux de revitalisations.

La population n'aura pas accès à l'Île-aux-Noix non plus, contrairement à l'an passé. L'achalandage trop faible explique pourquoi le service de navette de La Route de Champlain et son projet Alo Richelieu ne sera pas reconduit.

Le bureau d'information touristique, situé sur la terre ferme, sera quant à lui ouvert. On pourra notamment y trouver des informations sur les travaux en cours.

La porte d'entrée de «l'étoile de la rivière Richelieu» et les quais ont d'abord été refaits.

Les travaux se sont bien déroulés en 2018 et 2019, mais la situation géographique particulière et les conditions météo ont eu un impact sur l’échéancier, qui a dû être prolongé au-delà des deux ans initialement prévus.

Par la suite, c'est la pandémie qui a retardé les travaux.

Puis, des problèmes structurels lors de la restauration de la caserne expliquent les nouveaux retards au chantier de près de 8 M$.

Pour voir ce qui se fait sur l'Île-aux-Noix, la vidéo de Parcs Canada peut être visionnée ici