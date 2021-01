Fort regain des ventes dans le résidentiel en Montérégie

L'attrait pour les banlieues de Montréal et le télétravail amènent de plus en plus d'acheteurs de maisons à faire le choix de la Montérégie et plus particulièrement, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le nombre de transactions pour des maisons unifamiliales a été en forte hausse également au sein de la région métropolitaine de Montréal en décembre dernier, selon l'Association professionnelle des courtiers immobiliers.

Pour la région métropolitaine de Montréal, la revente dans le résidentiel a battu un record pour un mois de décembre en 2020 et la hausse cumultative est de 8% depuis le début de 2020.

Il y a toutefois une hausse des nouvelles inscriptions des copropriétés largement supérieure aux ventes sur l’Île de Montréal et les gens choisissent davantage les banlieues.

En décembre 2020, les ventes d'unifamiliales ont fait un bond important de 51% à Saint-Jean-sur-Richelieu. La Rive-Sud enregistre une hausse générale de 31% après un début d'année pénible.

Avec les taux hypothécaires et conditions de marché avantageuses pour l'acheteur, les prix médians pour l’unifamiliale ont augmenté de 21 %, ce qui fait gonfler considérablement gonfler la facture pour une famille moyenne ou un premier acquéreur, comme le précise Charles Brant, directeur du Service de l’analyse du marché à l’APCIQ.

«L'avénement du télétravail, le goût d'être à la campagne, la mobilité durable avec le REM et l'attrait des banlieues jouent directement sur les chiffres. L'année 2020 a été exceptionnelle sur la Rive-Sud mais aussi la Rive-Nord malgré un arrêt des chantiers en début d'année. À la grandeur du Québec, au général, il y a eu une hausse de 17% des transactions en 2020. Saint-Jean-sur-Richelieu a particulièrement bien fait et on se retrouve dans une situation de surenchère et d'offres multiples dans l'unifamiliale. Pour toute l'année, Saint-Jean a connu une hausse de 11% malgré la chute des ventes au printemps dernier. Il ne reste plus grand chose à vendre à Saint-Jean finalement!» Charles Brant, directeur du Service de l'analyse du marché à l'APCIQ

Pour la copropriété, la hausse du prix est en moyenne de 14 % et de 10% pour les petits immeubles à revenus.

On se souviendra que la mise sur pause des visites de courtiers en avril et la pause des chantiers de construction avaient eu un impact majeur sur la revente en début d'année 2020 sur la revente, dans la région.

Depuis ce temps, les choses ont changées même si l'économie est durement touchée.

Autre confinement: un effet direct sur les ventes en 2021?

Par contre, avec le reconfinement annoncé par le gouvernement, est-ce que l'on doit prévoir un repli dans l'immobilier?

Difficile de le prévoir puisque l'on ignore combien de temps cela durera, si le secteur de la construction résidentiel sera durement affecté et quels seront les secteurs de l'économie les plus frappés.

«Les annonces de reconfinement, nous ignorons si cela aura un impact sur les courtiers et sur les chantiers. On pense que les conditions de marché seront encore serrées: la pandémie a eu un bon impact sur l'acquisition et la revente de maisons. Les retards de mises en vente de nouvelles constructions pourraient continuer de favoriser une croissance positive des prix. Reste à voir l'impact des coupures dans divers secteurs d'économie, le rebond risque d'être moins important que pour décembre 2020.» Charles Brant, directeur du Service de l'analyse du marché à l'APCIQ

APCIQ-L'attrait pour Montréal et ses banlieues ne se dément pas selon les dernières données de Centris