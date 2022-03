Franc succès de la campagne «Donnons de l’Amour»

La campagne «Donnons de l’Amour», cette vague de reconnaissance pour les travailleurs de la santé, a été un franc succès. Tout le mois de février, les messages ont été nombreux pour répandre du bonheur à l'initiative des fondations des hôpitaux Anna-Laberge, Charles-Le Moyne, Pierre-Boucher et Hôtel-Dieu de Sorel.

La population était invitée à envoyer des mots d’encouragement et de gratitude par le biais des réseaux sociaux des quatre fondations du CISSS de la Montérégie-Est ou sur le site web donnonsdelamour.ca.

La campagne a eu l’effet d’un baume sur les travailleurs de la santé dévoués quotidiennement, tout particulièrement depuis les deux dernières années où le contexte a été plus difficile.

Des mercis à profusion, et surtout, un élan de reconnaissance envers leur travail exceptionnel ont été acheminés aux équipes soignantes chaque semaine de février.

Quelques exemples

«Merci pour votre patience, votre gentillesse, votre humanisme et votre grand courage. Vous avez toute mon admiration. C'est un travail si exigeant! Il faut avoir un moral d'acier pour y gagner sa vie jour après jour auprès de gens malades et souvent impatients. Ces dernières années à quelques occasions, j'y ai reçu de très bons soins. Merci d'être là! On ne vous le dira jamais assez! Merci à tout le personnel! » Louise-Odile Paquin

«Ma chère fille et infirmière si dévouée, je voulais te témoigner toute mon admiration face à ton courage et ta grande force d’adaptation depuis le début de ce fléau. Tu as dû faire beaucoup de sacrifices envers ta famille et toi-même afin de toujours dire présente au travail, à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Merci à toi Fanny, mon infirmière préférée, je t’envoie tout plein de câlins et d’amour!» Gina Desgagné

«Merci du fond du coeur à tout le personnel soignant, aidant de l'Hôpital Anna-Laberge. Ma mère y a terminé sa vie ... ce matin. Vous avez pris le temps de prendre nos appels, nous permettre de lui parler et répondre à nos questions. Merci d'avoir pris soin d'elle.» Patricia Tétreault

«Je suis allé à l'urgence [de l'Hôpital Charles-Le Moyne] et j'ai été à même de constater l'efficacité et le dévouement de tout le personnel. Je tiens à exprimer toute mon admiration et ma gratitude à ceux et celles qui se sont occupés de moi et qui, chaque jour, risquaient leur santé pour nous procurer bien être et confort. UN GROS MERCI.» Claude Chagnon

Au-delà des investissements du gouvernement qui permettent de bâtir les infrastructures pour les soins de santé, c’est la générosité des donateurs des différentes fondations qui permettent aux centres hospitaliers de bonifier les services et les équipements des unités.