François Legault n'exclut pas un potentiel confinement aux Fêtes

Le gouvernement Legault envisage tous les scénarios pour contrer la deuxième vague de la pandémie, incluant un possible confinement durant les Fêtes, comme l'ont suggéré des experts en santé et des profs dans une lettre ouverte publiée dans LaPresse hier.

Le premier ministre François Legault demande à nouveau aux entreprises de permettre autant que possible le télétravail ces prochaines semaines afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de travail.

Quant à savoir s'il considérait remettre la province sur pause pendant deux semaines du 20 décembre au 3 janvier, avec tous les impacts économiques que ça implique, il n'a pas fermé la porte à l'idée lorsque questionné dans un point de presse, mais la décision n'est pas prise.

En ce qui concerne la potentielle mise en place de barrages routiers entre les régions en état d'alerte différent, comme on l'a vu au printemps, ce n'est pas dans les plans. Dans le Grand Montréal, par exemple, il n'est pas question d'en mettre un à Saint-Sauveur pour empêcher les gens de s'y rendre. François Legault indique que ça ne serait pas un « facteur important, majeur ou déterminant » pour le protocole sanitaire en place, selon la santé publique.

La hausse des hospitalisations liées à la COVID dans les derniers jours a forcé le délestage d'au moins la moitié des chirurgies dans nos hôpitaux. Le délestage des chirurgies et activités non urgentes serait déjà rendu à 80 % dans certains hôpitaux en zone rouge.

Le premier ministre Legault a réitéré son inquiétude face à cette situation. Il assure qu'il étudie d'ailleurs plusieurs indicateurs tous les jours en lien avec la pandémie.

« Déjà, on avait beaucoup de chirurgies de reportées. Évidemment, on va en ajouter à la liste d'attente, ce n'est pas souhaitable et c'est inquiétant. On suit quotidiennement l'évolution des cas. On est dans la balance des inconvénients. À un moment donné, on est dans la balance des inconvénients. »

- François Legault