Fugues: La DPJ Montérégie innove pour aider les jeunes

Depuis les dernières années, la Montérégie était aux prises avec un nombre grandissant de fugues dans les centres jeunesses. L'an dernier, on estimait qu'un jeune sur quatre allait se sauver. La DPJ a donc décidé d'agir en mettant sur pied un protocole unique, aujourd'hui pris en exemple ailleurs en province.

L'outil vise d'abord à identifier si un jeune a un comportement de fugue. Si c'est le cas, il sera plus à risque de récidiver. Le quart des jeunes hébergés en centre jeunesse expérimenteront la fugue. De ce nombre, 20% sont responsables de 80% des fugues.

Le plan d'action élaboré avec le jeune, les parents et les intervenants se décline en trois temps: avant, pendant et après la fugue.

«Quand une fugue arrive, ça devient très émotif pour les parents, mais aussi pour les intervenants qui la vivent parfois comme un échec. On veut que l'intervention soit le plus juste possible, qu'elle soit réfléchie. Elle devient très structurée avec ce plan d'intervention.»

Sophie Dubuc, coordonnatrice au service clinique, CISSS Montérégie-Est