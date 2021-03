Gare à 2 types de fraudes qui sévissent à Saint-Jean et Longueuil

Gare à deux types de fraudes qui font rage actuellement en Montérégie: la fraude de l'afficheur et du spoofing à Saint-Jean-sur-Richelieu et celle de la sollicitation de porte-en-porte à Longueuil pour de «présumés» travaux d'inspection d'un homme qui ne dispose d'aucun permis pour le faire.

La fraude permet d'envoyer des courriels, des textos ou d'effectuer des appels sous l'identité de quelqu'un d'autre mais au nom d'agences et institutions bancaires et même, de services policiers.

Dans la dernière année, il y a eu une dizaine de dossiers ouverts à Saint-Jean-sur-Richelieu mais c'est de plus en plus populaire à l'échelle nationale, selon le sergent Jérémie Levesque.

Le fraudeur fait modifier son afficheur avec un logiciel et demande des fonds à la victime, pour des remboursements de toutes sortes ou pour obtenir son numéro d'assurance-sociale.

Si vous n'êtes pas certain de qui vous appelle ou pensez être victime de menaces injustifiées, contactez le Service de police de Saint-Jean ou le 911.

Le sergent Jeremie Levesque du Service de police explique aussi qu'un dossier plus important a été ouvert au retour des Fêtes.

«Nous avons eu une dizaine de victimes depuis l'an dernier. Il y a eu un cas plus important au retour des Fêtes alors qu'une victime perdait plus de 10 000$, c'est pourquoi nous demandons aux gens d'être vigilants . Sachez que très rarement on vous demande votre numéro d'assurance-sociale au téléphone ou que l'on vous menace avec conviction de verser des fonds. Le fraudeur vous demande à quelques reprises de regarder votre afficheur pour vous convaincre mais il ne faut pas se laisser berner. Ne donnez jamais de renseignements bancaires par téléphone, ne payez aussi jamais pour des frais exigés par courriel ou texto»

Sergent Jérémie Levesque, porte-parole Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu