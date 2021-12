Gare aux vols de VUS et de camions F-150 en Montérégie

Les corps policiers de la Montérégie mettent en garde la population face à l'augmentation des vols de camions de type «VUS», les camions Jeep et les modèles F-50, puisque les voleurs sont de plus en plus ingénieux pour accéder à votre véhicule.

La Régie de police Richelieu-Saint-Laurent, qui dessert notamment la Vallée-du-Richelieu et le secteur de Sainte-Julie met en garde la population.

Sans remarquer une hausse marquée à ce moment de l'année, la Régie constate que les voleurs ont certaines préférences quant au type de véhicules qu'ils volent.

Très souvent, les auteurs font partie de groupes organisés et fonctionnent de la même façon.

Avec un ordinateur, ils arrivent à reprogrammer la clé de votre camion, tout en quittant très discrètement.

Pour moins de 100$ d'équipement, il est possible d'éviter ce genre de vol.

Il est recommandé de placer vos clés dans un sac Faraday ou dans un boitier fermé. Ces pochettes, en vente dans plusieurs magasins, créent une barrière électromagnétique qui empêche le moindre signal d’entrer ou de sortir du sac.

Sécurisez le fil du klaxon dans la grille avant du capot pour éviter leur accès avec des pinces. De plus, si vous le pouvez, cachez le numéro de série du véhicule du côté du passager.

L'achat d'une barre antivol au volant et l'installation de caméras de surveillance sont aussi des options à considérer, tout comme le fait de se stationner dans un lieu éclairer.