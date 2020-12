Gel de taxe municipale pour les citoyens de Longueuil en 2021

La Ville de Longueuil propose aux contribuables un gel de taxe en 2021 dans son budget local, qui est équilibré. Concrètement, pour une maison unifamiliale moyenne de 310 000$, le compte de taxes moyen sera maintenu à 2890$.



Pour ses compétences locales, le budget 2021 s’élève à 461,1 M$, ce qui représente une hausse de 13,7 M$, soit 3,1 % comparativement à 2020.

Dans la colonne des revenus, la Ville compte sur une somme de 19,3 M$ d'aide financière provinciale liée à la COVID-19 qui lui permet d'affronter 2021 avec optimisme.

L'administration compte aussi une augmentation des recettes de 1,4 M$ attribuable aux revenus du développement immobilier.

Parmi les enjeux et priorités de la Ville, il y a la fin du déploiement de la collecte des matières organiques à Longueuil, l’amélioration du service de déneigement, des services en transport en commun et la relance économique via Dévelopement économique Longueuil.

On veut aussi mettre à jour l’éclairage de rue sur plusieurs artères.

Localement, la Ville investit 19,5 millions pour ses infrastructures récréatives, 7,6 millions de dollars en urbanisme et aménagement des parcs.

On y apprend aussi que la Ville a perdu 5,1 millions de dollars en revenus de stationnement, de droits de mutation et d'amendes cette année, en raison notamment de la COVID-19.

En point de presse cet après-midi, la mairesse Sylvie Parent reconnaissait que de confectionner un tel budget en pandémie est un exercice rigoureux.

«À Longueuil, nous avons choisi d'offrir un budget responsable et équilibré qui offre un répit aux contribuables. Nous avons une augmentation de nos revenus immobiliers, une aide gouvernementale et des économies réalisées par l'administration. Cet été nous avions prévu des pertes d'environ 30 millions de dollars pour la COVID-19. Pour l'année 2020, nous avons considéré une somme de 11 millions pour limiter les impacts de la pandémie. jusqu'ici En 2021, tout va dépendre de ce qui va se passer avec la pandémie. Nous avons toutefois considéré l'aide gouvernementale de 19 millions pour faire face aux autres défis en 2021» Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Un accent sur le développement économique et la relance

La mairesse Sylvie Parent veut en faire un budget de développement économique et de relance pour les nouvelles entreprises qui viendront s'établir à Longueuil

A ce compte, Développement économique Longueuil continue de soutenir les entreprises en difficulté.

«Nous sommes à l'affût de toutes les initiatives et nous avons un microsite disponible pour les développeurs. Via DEL , nous avons recu des sommes des gouvernements et nous voulons continuer d'accueillir des entreprises et les soutenir sur le territoire de façon efficace et rapide. Nous allons dire «bienvenu» à ceux qui voudront s'installer à Longueuil pour faire des affaires» Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Quant au logement social, il est de compétence «d'agglomération» mais on travaille sur plusieurs projets. La mairesse est d'ailleurs en attente de places rendues disponibles par la Société d'habitation du Québec.