Gel de taxes en 2020 pour la plupart des résidents de Chambly

Bonne nouvelle pour les résidents de Chambly, qui bénéficieront pour la plupart d'un gel de leur compte de taxes en 2020. Le taux de taxation résidentiel a diminué, pour se chiffrer à 62 sous du 100 dollars d'évaluation foncière.

Les propriétaires d'une maison moyenne d'environ 311 500 $ recevront donc encore une facture de 2 602 $. Toutefois, les résidences dont l'évaluation foncière a considérablement varié dans le nouveau rôle de 2020-2022 connaitront une légère augmentation ou diminution de leur compte. Le rôle d’évaluation présente d'ailleurs une augmentation de la valeur moyenne des unités résidentielles de 8,17 %, d'où la diminution du taux de taxe foncière.

Les tarifs pour l'eau potable, la collecte des ordures, ainsi que pour les matières recyclables et organiques seront maintenus.

La Ville a pu accumuler d'intéressants surplus malgré les dépassements de coût du nouveau Pôle culturel et les règlements de litiges de l'ancienne administration.

En poste depuis 6 mois seulement, la mairesse de Chambly est bien fière de ce premier budget.

« On a travaillé très fort. En fait, on a eu une augmentation de nos revenus pour plein de raisons, mais entre autres un beau développement au niveau résidentiel, des rénovations de maisons, donc on a déjà une augmentation de nos valeurs immobilières. On a de nouvelles dépenses, mais ç'a été quand même assez bien équilibré. On avait une certaine crainte par rapport à la situation financière de la Ville, mais il s'avère qu'on avait des réserves, et la Ville, depuis des années, surestimait les dépenses et sous-estimait les revenus, ce qui donnait un surplus assez ahurissant. On vise un équilibre cette année. »

- Alexandra Labbé, mairesse