Geomega Ressources produira 675 litres de désinfectant par semaine

L'entreprise Geomega Ressources, futur recycleur de terres rares basé en Montérégie, réorganise ses opérations pour produire du désinfectant à mains et aider à pallier à la pénurie causée par la pandémie de COVID-19.

Le gel a été conçu selon la formule recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et a reçu toutes les approbations de Santé Canada.

Geomega Ressources peut produire jusqu'à 675 litres par semaine et a déjà commencé, après avoir apporté quelques changements à son usine pilote de Boucherville. C'est un tout autre créneau d'activité pour l'entreprise.

Le désinfectant sera distribué surtout dans les résidences pour aînés, les pharmacies et autres distributeurs de la province. 20 % de la production sera donné, gratuitement, à des organismes qui viennent en aide aux personnes vulnérables et à des CHSLD.

Le président de Geomega Ressources, Kiril Mugerman, en produira tant qu'il en faudra, au moins pendant un mois ou deux.

« Il y a deux choses qui contrôlent ça. La première, c'est la gravité de la situation. Le plus que c'est en demande, tant que le Canada va être en état d'urgence, on va probablement continuer. Aussi, c'est important de comprendre qu'il est très difficile d'avoir les ingrédients nécessaires pour faire du désinfectant à main, alors on va en faire le plus possible. »

- Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Geomega