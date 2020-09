Golf de Beloeil: séance d'information de la Ville le 30 septembre

La séance d'information de la Ville de Beloeil sur l'avenir du Club de golf se tiendra le 30 septembre prochain, à 19h. La Ville a dévoilé ce matin sa démarche de consultation publique en lien avec le projet de développement immobilier qui vise à assurer la survie du Club.

Rappelons que le Club de golf est en difficulté financière et souhaite vendre 5% de son terrain à Habitations Mont-Royal pour du développement immobilier. Pour le moment, la construction d'habitation est interdite sur le terrain alors qu'il est zoné parc, golf et espaces verts. C'est pourquoi le Club a déposé une demande de modification de zonage dans les dernières semaines.

Toutefois, un tel changement de zonage doit être soumis au préalable à l’approbation référendaire des résidents des zones voisines au terrain de golf. Avant de prendre une décision, la Ville avait également promis de consulter tous les citoyens de Beloeil, d'où la tenue de cette séance d'information du 30 septembre. Celle-ci lance donc officiellement la démarche de consultation publique.

La séance d'information vise seulement la demande de changement de zonage. 64 places seront disponibles en personne au Centre culturel de Beloeil pour ceux qui n'ont pas d'autres moyens d'y participer. Il y aura huit places par district, attribuées par tirage au sort si nécessaire. Elle sera également diffusée virtuellement sur une plateforme interactive où les citoyens pourront poser leurs questions en direct.

Le Mouvement Sauvons l'espace vert de Beloeil souhaite être consulté tout au long du processus et que les informations soient disponibles minimalement 20 jours avant la tenue de la séance.

« Il faut vraiment présenter des alternatives aux citoyens. Il ne faut pas dire que le plan A, c'est le paradis et que le plan B, c'est l'enfer. Avant les consultations, il faut présenter des informations complètes. » - Yves Deshaies, deuxième porte-parole du Mouvement

Les commentaires et suggestions seront recueillis après la séance d'information via un formulaire en ligne du 1er au 16 octobre prochain. Un sondage téléphonique sera également réalisé entre le 5 et le 16 octobre et un rapport des résultats sera déposé au conseil en novembre, afin que celui-ci se prononce.

Le Club de golf de Beloeil compte participer à la séance d'information, selon son porte-parole Steve Flanagan, et voit la démarche d'un bon oeil.

Échéancier présenté par la Ville

9 septembre 2020 : lancement de la démarche de consultation

9 au 29 septembre 2020 : promotion et inscriptions pour la séance d’information du 30 septembre 2020

30 septembre 2020 : séance d’information, en direct sur Facebook, YouTube et la plateforme Web beloeil.wdplus-neo.com, et au Centre culturel

1er au 16 octobre 2020 : dépôt des mémoires, avis, suggestions et commentaires des citoyens via un formulaire en ligne

5 au 16 octobre 2020 : sondage téléphonique par la firme indépendante L’Observateur auprès de 1600 citoyens de Beloeil

Novembre 2020 : dépôt du rapport au conseil et analyse des prochaines étapes.