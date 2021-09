Grabuge et vandalisme: Saint-Bruno doit fermer son parc éphémère

Face à de fréquents débordements et du grabuge, la Ville de Saint-Bruno a dû démanteler son parc éphémère le 7 septembre, alors qu'il devait être en lieu et place jusqu'en novembre. Plusieurs actes de vandalisme ont été commis sur le mobilier et les installations, situé entre la BMO et REMAX, tout près du centre-ville.

La Ville n'a eu d'autres choix que de fermer l'aire de détente destinée aux jeunes adultes, pour assurer la quiétude des citoyens en périphérie.

Pendant la durée de l'événement, la consommation d'alcool est interdite est prohibée et la Ville a déjà invité les jeunes à faire moins de bruit, après 23 heures pour limiter les impacts sur le voisinage.

Le conseil de Saint-Bruno est actuellement en réflexion à savoir si le parc éphémère, existant depuis 2018, sera maintenu dans les années à venir.

La décision de le relocaliser ou non sera réévaluée très bientôt par le conseil.

Rappelons que la parc éphémère avait été mis sur pied dans le cadre du Projet 16-25, qui se voulait une réponse à leur isolement et pour leur permettre d'échanger, dans le respect du cadre sanitaire, un parc qui «ne remplissait plus cet objectif».