Grève au CP et guerre: des craintes pour les producteurs de grains

Avec la grève du Canadien Pacifique et la situation explosive en Ukraine, les Producteurs de grains du Québec et de la Montérégie vivent beaucoup d'incertitude sur les marchés internationaux et ils ont besoin de garanties pour avoir tous les intrants dont ils ont besoin pour produire cet été.

En plus, avec la concurrence féroce de la Chine, l'Union européenne et les États-Unis, ils demandent au gouvernement fédéral d'améliorer leur compétitivité, dans le prochain budget.

Ils demandent à Justin Trudeau de mettre en place un meilleur régime de protection des revenus, s'il y a une période prolongée de bas prix dans l'industrie.

Aussi, le président des Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeck demande un fonds spécial pour les producteurs d'ici qui sont victimes de guerres commerciales, de grève comme c'est le cas au CP.

Parce qu'en bout de ligne, ce seront les consommateurs et les producteurs qui écoperont, comme l'explique Christian Overbeck, président des Producteurs de grains du Québec et en Montérégie.

Des demandes au gouvernement du Québec

À l'échelle provinciale, selon les producteurs de la région, l'enveloppe de 14 millions de dollars par année annoncée par le gouvernement provincial dans le Plan d'agriculture durable ne permet pas de compenser les événements liés aux changements climatiques, les problèmes d'accès aux intrants et équipements agricoles.

Ils espèrent, tant du côté du provincial (demain) que du fédéral, que des sommes supplémentaires seront investies, pour qu'ils demeurent compétitifs et qu'ils aient accès aux fertilisants et engrais nécessaires cet été.