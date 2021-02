Grève générale illimitée à Val-des-Cerfs dès le 31 mai prochain

Les enseignants du Centre de services scolaires Val-des-Cerfs en Montérégie ont voté à 75% pour une grève générale illimitée qui se déclenchera dès le 31 mai. Le Syndicat de l’enseignement de la Haute-Yamaska est insatisfait des conditions de travail et des dernières offres de Québec en vue de la ratification d'une convention collective nationale.

Le Centre de services dessert 6000 élèves dans sept écoles secondaires situées à Granby, Waterloo, Cowansville, Farnham et Bedford et 10 300 du primaire.

Selon sa présidente Alina Laverrière, d'autres syndicats affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement doivent se rpononcer sur un mandat général le 8 mars et ce vote pourrait déclencher un effet de dominos ailleurs.

D'ailleurs, hier en Outaouais, le Syndicat de l'enseignement de l'Outaouais se dotait d'un mandat à 92%, ils sont plus de 5000 à être en grève illimitée.

Alina Laverrière est présidente du Syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska: selon elle, la dernière offre du gouvernement était nettement insuffisante.

Mme Laverrière souligne que les conditions de travail, la pénurie de personnel, les départs à la retraite et les conditions d'apprentissage des élèves sont en jeu. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement.

«Nous voulons bien négocier, nous avons un comité de négociation disponible 7 jours par semaine mais il y a très peu de disponibilités de leur part. Les offres patronales sont de 5% sur trois ans, on est loin d'aller «accoter» l'inflation. L'enjeu principal est vraiment les conditions de travail générales, les services directs et pas seulement au primaire et au secondaire mais aussi à la formation aux adultes et professionnelles. Quand on veut faire pression auprès du gouvernement, il faut un moyen de pression lourd et c'est ce que nous avons fait hier soir avec ce mandat fort de grève illimitée, parce que rien ne bouge»

