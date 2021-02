Groupe Maurice à Saint-Hyacinthe: pas de processus d'approbation référendaire

À Saint-Hyacinthe, le Groupe Maurice tiendra une rencontre virtuelle pour présenter son projet de complexe pour aînés aux citoyens du quartier avoisinant, ce soir à 19h. Le maire Claude Corbeil a déjà expliqué au dernier conseil que le projet ne sera pas soumis au processus d'approbation référendaire en vertu de changements à la Loi sur l'aménagement et sur l'urbanisme.

Des citoyens du secteur ont d'ailleurs recu une invitation du promoteur pour la rencontre de ce soir.

C'est pour expliquer les impacts d'un tel complexe de 14 étages du boulevard Casavant Ouest sur la circulation, l'aménagement que l'on veut veut faire et expliquer le fin détail du projet aux riverains. Il semble que, pour l'instant, les craintes de certains citoyens sont grandes quant à la densification du secteur et à la hauteur du bâtiment, qui sera érigé à proximité du Provigo.

Le projet de complexe, en plus de ses 348 unités résidentielles offrira une promenade et il est évalué à 60 millions de dollars. Il doit aussi y avoir 20 unités de soijns dans l'immeuble et même, des espaces commerciaux et un stationnement intérieur.

Rappelons que la première demande de changement au PPCMOI avait été retiré de l'ordre du jour de la séance du 18 février, en raison de résistances de certains citoyens du secteur.

Le 21 janvier dernier, le Groupe Maurice avait indiqué «faire un pas» de recul dans ce dossier et réitérait qu'elle souhaite l'acceptabilité sociale

Voilà qu'au dernier conseil, le maire de la Ville Claude Corbeil a clairement indiqué dit que la Ville se prévaudra de l'article 123,1 de la Loi sur l'urbanisme, une nouvelle disposition ajoutée depuis 2017 à la Loi actuelle.

Concrètement, elle tiendra une consultation écrite dont les modalités seront annoncées dans les prochains jours et où les élus pourront entendre les préoccupations des citoyens

La Loi prévoit que la Ville puisse soustraire un projet d'hébergement du genre du processus d'approbation référendaire.

«Nous sommes dans le droit nouveau. Le conseil a unaniment choisi de se prévaloir de ce nouvel article dans le cadre de l'adoption d'un PPCMOI autorisant l'usage et la construction d'une nouvelle résidence. Nous sommes conscients que ce genre de décision risque de susciter des réactions. Une consultation écrite sur le sujet aura lieu» Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe

Le processus d’approbation référendaire est en quelque sorte une police d’assurance qui équilibre les rapports de force entre la municipalité, les promoteurs et les citoyens. Par le pouvoir de forcer un scrutin référendaire, les citoyens peuvent exercer une influence déterminante sur la réalisation ou non d’un projet d’urbanisme.

Rappelons qu'une nouvelle demande de projet particulier de construction pourrait être déposée au prochain conseil. Le zonage actuel ne permet pas un tel immeuble de 14 étages.

La consultation écrite aurait donc lieu une fois cette nouvelle étape franchie.