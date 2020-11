HALLOWEEN: Des cartes interactives pour indiquer qui donne des bonbons

Une citoyenne de Saint-Basile-le-Grand, en Montérégie, veut faciliter la vie des familles qui passeront l'Halloween cette année en temps de pandémie avec un concept de cartes interactives. Son initiative a rapidement été adoptée par plusieurs Québécois.

En raison du deux mètres de distanciation à respecter pour la distribution des bonbons et autres consignes, plusieurs risquent de décider de ne pas donner, ce qui rendra difficile la planification des parcours.

Sarah Jolicoeur a donc mis en place une carte interactive des maisons qui donneront ce soir-là. La jeune femme réside dans un secteur isolé et a eu l'idée des cartes en voulant s'assurer que les gens sachent qu'elle distribuera des friandises.

Le but est aussi d'éviter aux petits monstres et à leurs parents de marcher de grandes distances sans trouver de maisons allumées.

Son initiative lancée il y a à peine une dizaine de jours a rapidement fait boule de neige. Plus de 7 000 maisons québécoises ont été répertoriés. Près de 400 villes ont leur carte pour aider à prévoir le parcours, dont Chicoutimi, Drumondville, Gatineau, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec et Val-d'Or.

« J'habite dans un endroit un peu moins passant, il n'y a pas beaucoup de familles sur ma rue et notre maison n'est pas tant décorée non plus. On a peur qu'il n'y ait pas de familles qui viennent, alors je me suis dit que si je faisais une carte, les gens allaient voir que j'existe. C'est ça le but, mais ça me prend beaucoup de personnes qui participent. [...] Ma mère est prof, elle travaille avec des enfants tout jeunes et marcher plus d'un kilomètre pour eux, c'est inespéré. Avec la carte, les gens sauront dans quel sens aller rendu au bout de la rue. »

- Sarah Jolicoeur