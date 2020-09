Hausse de 20,4% des signalements à la DPJ en Montérégie en 2019-2020

Malgré la pandémie, la Direction de la protection de la jeunesse de la Montérégie affiche une hausse de 20,4% des signalements en 2019-2020 par rapport à l'an dernier. Concrètement, ca veut dire 49 situations d'enfants signalés par jour dans la région, 8 de plus que l'an dernier et ce, en plein contexte de pandémie.

Dans son bilan annuel complet, on apprend que de ces signalements, 33,4% ont été retenus et ont fait l'objet de suivi par la Direction dans la région.

La bonne nouvelle, c'est que depuis mars (début de la pandémie), il y a une baisse des signalements à -13% mais la direction ne baisse pas la garde.

Les situations de négligence (29,8%), d'abus physique (21,2%) et de mauvais traitements pyschologiques (18,7%) sont les plus représentées au sein des signalements.

On apprend aussi que des 18 033 signalements effectués, 1391 ont recu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents.

La situation de la petite fille martyre de Granby a été un éveil pour certains parents de demeurer vigilants, selon la directrice régionale.

Josée Morneau explique aussi que le temps d'attente sur les listes d'attente pour recevoir des services s'est considérablement amélioré mais il faut encore faire plus.

La mobilisation du milieu de l'éducation, des parents, organismes et intervenants en justice fera la différence.

«Nous avons beaucoup amélioré les délais de services à travers les années et nous continuerons de le faire. Nous avons le souhait que tous les dossiers soient traités à l'intérieur des 30 jours et nous mettons tout en place pour y arriver. En ce moment, je suis fière de parler des améliorations apportées qui permettent d'être plus efficaces: la liste d'attente est à 125-150 dossiers alors qu'elle a souvent été au-delà de 200. Mais ca passe par une meilleure collaboration entre les partenaires du milieu» Josée Morneau, directrice de la Protection de la jeunesse en Montérégie

Si l'on compare les chiffres à l'échelle nationale, 2019-2020 a été ponctuée d'une hausse de 118 316 signalements, en hausse de 12%, alors que 324 situations d'enfants étaient signalées chaque jour. Concrètement, cela veut dire une hausse de 35 situations quotidiennes par rapport à l'an dernier.

CISSS Montérégie-Est-Voici la provenance des cas signalés à la DPJ en Montérégie en 2019-2020

Il semble aussi que la qualité des interventions entendues à la Commission sur l'avenir des services à la jeunesse dirigée par Régine Laurent permet déjà à la DPJ de préparer des actions concertées plus efficaces. On souhaite que les partenaires liés au développement des jeunes dans la région se parlent davantage et de façon plus efficace.

«Nous avons entendu des interventions de qualité à la Commission. Nous avons entendu la volonté de davantage travailler ensemble, nous avons beaucoup de partenariats que l'on gagne à améliorer, nous entendons parfois que l'on travaille en silos. En Montérégie, nous avons 64 enfants signalés par 1000 habitants, c'est mieux que les chiffres de la province et nous savons qu'en travaillant ensemble, nous offrirons des services de qualité». Josée Morneau, directrice de la Protection de la jeunesse en Montérégie

De nouvelles ressources supplémentaires en support?

Évidemment, le volet de l'embauche et de la rétention de la main d'oeuvre est un défi de tous les instants en Montérégie.

Alors que le CISSS Montérégie-Est annoncait la création de 74 nouveaux postes à la DPJ en juillet pour venir soutenir le réseau, il semble que la majorité des postes ont été comblés à l'interne.

Une situation dénoncée par le syndicat APTS Montérégie, qui croit que de déplacer des ressources à l'interne n'aura aucun impact sur le terrain alors que la liste d'attente s'allonge.

Par contre, Josée Morneau explique que l'on cherche encore des professionnels et que le recrutement est loin d'être terminé.

«À l'intérieur de l'organisation, nous avions des gens qui n'étaient pas titulaires de postes et qui accèdent à un poste et ca s'explique ainsi. Nous avons procédé à 35 embauches de l'extérieur. Par contre, il faut encore du sang neuf: nous sommes toujours à la recherche de professionnels, nous offrons de la formation et nous sommes très ouverts à de nouvelles ressources.» Josée Morneau, directrice de la DPJ Montérégie

CISSS Montérégie-Est: Le taux de signalement par 1000 enfants s'améliore en Montérégie