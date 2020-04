Hausse notable des demandes d'aide alimentaire en région

Comme il fallait s’y attendre, des banques alimentaires de la région observent des hausses notables du nombre de demandes d’aide alimentaire. Dans la majorité des cas, on a besoin d’argent pour assurer un approvisionnement adéquat en denrées de toutes sortes.

Dans certains cas, des levées de fonds postales ont été reportés tout comme des événements bénéfices nécessitant des rassemblements.

Heureusement, des entreprises, des citoyens se sont levés et ont répondu présents jusqu’ici mais il faut assurer la pérennité des ressources.

Des banques alimentaires doivent se montrer débrouillardes pour aider les plus démunis en temps de crise.

C'est le cas du Grain D'Sel dans la Vallée-du-Richelieu qui a dû annuler sa lucrative Course de canards qui rapporte chaque année environ 80 000$

Alors qu'il y a une augmentation de 30% des demandes alimentaires, l'organisme doit quand même s'auto-subventionner à la hauteur de 85%.

Une campagne de financement s’est aussi organisée sous la présidence d’honneur de Luc Bertrand, président d’Accès Location.

Par contre, comme le précise Doris Hamelin directrice générale, les dons de particuliers sont les bienvenus dans la section don du site du Grain D'Sel.

«Nous avons très peu de subventions du gouvernement. Il y a une augmentation significative mais nous avons une campagne avec un fonds d’urgence. Mais nous comptons énormément sur la générosité des gens de la Vallée-du-Richelieu qui peuvent faire des dons via Paypal» Doris Hamelin, directrice du GrainD’Sel, Centre d’entraide familiale de la Vallée-du-Richelieu

Des besoins croissants à Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe

La Moisson Maskoutaine et la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean-sur-Richelieu ne sont pas en reste.

A la Moisson Maskoutaine, on observe que les demandes étaient à plus de 40 dépannages alimentaires par jour avant la fin du mois de mars, avant l’émission des chèques de Prestation canadienne d'urgence et des chèques de TVQ et TPS.

La situation actuelle est à 20 à 25 demandes de sacs de denrées alimentaires quotidiennement, offerts par le Centre de Bénévolat.

L’entraide s’est entre autres traduite par des dons de conserves de sirop d’érable, de miel, d’œufs etb d’autres produits

Par contre, les dons sont les bienvenus en cette période de confinement, comme le mentionne Claudine Gauvin, directrice générale.

« Il faut comprendre que la TPS et la TVQ n’arriveront pas à tous les mois, la demande est d’une vingtaine de sacs par jour. Les dons que l’on reçoit sont destinés aux gens de la COVID-19. Nous sommes à gruger dans nos réserves annuelles c’est pourquoi chaque don monétaire permettra de renflouer. Les gens peuvent aller sur notre site Internet ou venir nous remettre des sous, ca permettra de compléter les sacs. Notre sollicitation annuelle a lieu en décembre…il faudra peut-être changer les façons de faire puisque ca nécessite des regroupements de bénévoles» Claudine Gauvin, directrice générale Moisson Maskoutaine

À Saint-Jean-sur-Richelieu, à la Société Saint-Vincent-de-Paul, où l’on dessert près de 3000 personnes, il arrive de nouvelles demandes et toutes les personnes ne peuvent s’y qualifier en raison de critères très précis que l'organisme se doit de respecter.

Des denrées ont encore été envoyées par des restaurateurs johannais de même que par des particuliers, elles sont d'abord en quarantaine et redistribuées aux bénéficiaires.

Caroline Sigouin est directrice générale de la Société Saint-Vincent-de-Paul