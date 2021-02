Hausse soudaine et préoccupante de cas de COVID-19 dans le Haut-Richelieu

La situation de la COVID-19 en Montérégie s'améliore depuis trois jours mais dans le Haut-Richelieu, c'est tout le contraire. 338 nouveaux cas ont été enregistrés dans les deux dernières semaines, ce qui représente près de 10 % de tous les cas dans la région, une situation préoccupante pour la Direction de la santé publique de la Montérégie.

La Montérégie enregistre aujourd'hui 148 nouveaux cas de COVID-19, poursuivant la tendance à la baisse dans la région depuis trois jours. Pourtant, dans le Haut-Richelieu, la santé publique lance un appel au dépistage aux personnes qui pensent être atteintes en raison de données à la hausse depuis le début de l'année 2021.

Il y actuellement 25 éclosions actives et 200 cas actifs exclusivement à Saint-Jean-sur-Richelieu, notamment à l'Hôpital du Haut-Richelieu où 4 unités sont en éclosion, avec 47 travailleurs infectés et de 37 personnes atteintes placées dans des lits dédiés à la COVID-19.

La santé publique de la Montérégie demande à la population de ne pas baisser la garde puisque le virus circule partout à St-Jean-sur-Richelieu.

Il semblerait que la transmission soit communautaire et pas exclusivement ciblée dans les milieux de vie pour aînés, scolaires ou milieux de travail.

La directrice de la santé publique, Docteure Julie Loslier demande aux gens qui croient avoir des symptômes ou qui ont été exposés à la COVID-19 de se faire dépister. Deux unités mobiles sont d'ailleurs déployées demain (4 février) et le 10 février prochain au Quality Hotel.

«C'est vraiment dans la MRC du Haut-Richelieu que l'on retrouve le taux quotidien par 100 000 habitants le plus élevé de la Montérégie. La quasi-totalité des cas est dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce n'est pas hors de contrôle: il y avait une amélioration dans la dernière semaine et avec le dépistage accéléré, nous pensons qu'il est possible d'avoir une tendance à la baisse. Ce que l'on remarque, c'est que les gens ne se font pas dépister assez rapidement lorsqu'ils croient avoir des symptômes. Trois quarts des nouveaux cas proviennent de la transmission communautaire»

Docteure Julie Loslier directrice de la santé publique de la Montérégie