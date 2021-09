HOCKEY: c'est l'anniversaire de Guy Lafleur!

L'ancien numéro 10 des Canadiens de Montréal, Guy Lafleur, fête ses 70 ans ce lundi. Né à Thurso, en Outaouais, il est un des joueurs offensifs les plus doués de tous les temps.

Il a notamment un record chez le Tricolore pour avoir inscrit le plus grand nombre de points en une seule saison régulière, soit 136 pour la saison 1976-77.

C'est à Noël de ses 5 ans qu'il reçoit sa première paire de patins et un bâton de hockey. Tous les hivers, son père installait une patinoire derrière la maison familiale. C'est là que la passion est née.

En plus d'avoir été intronisé au Temple de la renommée du hockey et au Panthéon des sports canadiens, il est membre de l'Ordre du Canada et de l'Odre national du Québec.

Une bourse d’excellence porte même son nom pour récompenser les joueurs juniors qui se démarquent en combinant leur réussite académique à celle du hockey.

Aujourd'hui, Guy Lafleur est aux prises avec un cancer du poumon. Mais il le combat avec la même ardeur que lorsqu'il évoluait sur la patinoire.

Impossible pour lui de planifier à long terme, puisqu'il devra se soumettre à de nouveaux traitements en octobre.

Entre temps, il voit des amis et profite de ses souvenirs, en plus de répondre à de nombreux partisans qui lui font encore parvenir des lettres d'admiration, même 30 ans après sa deuxième retraite.