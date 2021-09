Hydro-Québec inaugure une forêt urbaine à Saint-Bruno

Une forêt urbaine a été inaugurée vendredi sur les terrains d'Hydro-Québec, à Saint-Bruno-de-Montarville. L'événement a eu lieu dans le cadre de la 10e Journée nationale de l'arbre.

Les quelque 360 arbres de 6 espèces, dont l'érable argenté, le févier épineux, le chêne à gros fruits et l'orme accolade, vont servir de banc d'essai pour aider la société d'État à diminuer les pannes.

«Cette forêt urbaine jouera un rôle très important pour nous puisqu’entre 40 % et 70 % des pannes sont causées par la végétation. La cohabitation entre les arbres et notre réseau électrique est un défi constant pour Hydro-Québec et, afin d’assurer la qualité du service d’électricité, nous prévoyons investir environ 100 M$ cette année dans nos activités de maîtrise de la végétation à proximité des lignes électriques.»

Éric Filion, vice-président exécutif – Distribution, approvisionnement et services partagés, Hydro-Québec