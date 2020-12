Il brave un barrage policier à Saint-Jean et reçoit 2800$ d'amendes

Les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ont eu fort à faire dans les dernières heures avec deux arrestations pour capacités affaiblies et un vol à main armée survenu au petit matin, dans un dépanneur Couche-Tard de la rue Champlain.

D'abord, samedi soir, les policiers de Saint-Jean-sur-Richelieu ont dû procéder à l'arrestation d'un individu de 31 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a bravé un barrage avant de s'immobiliser un peu plus tard alors que son permis était suspendu.

Il a omis de faire un arrêt obligatoire, a conduit avec un permis sanctionné et a conduit une voiture à une vitesse mettant en péril la sécurité des gens.

Le barrage policier, érigé contre l'alcool au volant et la drogue se tenait en soirée samedi au coin des rues Champlain et Loyola.

L'homme s'en tire avec une amende pour trois infractions de plus de 2800$. Sa voiture a aussi été saisie immédiatement.

Plus de 70 personnes ont franchi le barrage et personne n'outrepassait la limite permise outre cet homme.

Un peu plus tard et le même soir, dans le secteur Saint-Luc, ce sont des citoyens qui contactaient les policiers pour dénoncer la conduite louvoyante d'un conducteur de 27 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu qui circulait même en direction opposée sur la rue Pierre-Caisse près de la rue Douglas.

Le sergent Jérémie Levesque raconte.

«Samedi soir, l'homme a été arrêté avec plus de 2 fois la limite permise. On nous signalait qu'il avait une conduite très erratique et mettait la vie des autres automobilistes en danger selon les citoyens. Il circulait souvent dans la voie opposée, parfois sur l'accotement. Il y avait de bons écarts dans sa vitesse de conduite, parfois à 15 kilomètres et parfois à 70 kilomètres. Il sera accusé de conduite avec les capacités affaiblies» Sergent Jérémie Levesque, porte-parole Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Vol de dépanneur sous enquête

Dans un autre dossier, un vol de dépanneur est survenu très tôt ce matin (14 décembre) au Couche-Tard de la rue Champlain.

Le policiers tentent de mettre la main au collet d'une homme, âgé entre 20 et 30 ans et ont même ratissé le secteur et interrogé des témoins dans cette affaire.

Personne n'a été arrêté et personne n'a été blessé lors du vol. L'enquête se poursuit dans cette affaire et des images du suspect en action pourraient bientôt être rendues publiques, s'il n'y a pas d'arrestation.