27 000 doses pour la vaccination en pharmacie en Montérégie

Il est possible depuis ce matin de prendre rendez-vous pour se faire vacciner en pharmacie en Montérégie. Il faut se présenter quelques minutes à l'avance pour éviter les files inutiles et réserver votre place, selon votre code postal, sur le portail ClicSanté.

Pour Laval, Montréal et la Montérégie, les personnes ciblées sont celles âgées de 60 ans et plus mais les plages ne sont pas nombreuses.

Il y a 275 pharmacies qui offrent le vaccin Moderna dans la région dans le moment et ce nombre pourrait changer en fonction du nombre de doses reçues.

Au total, près de 900 pharmacies ont maintenant été appelées en renfort au Québec dans l'effort de vaccination selon l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, invite les Montérégiens à passer par Clic Santé pour prendre rendez-vous.

«Les vaccins entrent ces jours-ci , aujourd'hui et demain. Ce sera du Moderna. Certains pharmaciens vaccineront à la fin de la semaine, d'autres en début de semaine. Chaque pharmacie, pour l'instant, dispose de 100 doses pour 27 000 doses pour la Montérégie. Évidemment, nous sommes toujours tributaires des doses qui sont débloquées par le fédéral et le provincial et ca pourra augmenter. Certaines pharmacies ont des contraintes pour offrir le vaccin, elles sont situées dans des résidences privées mais règle générale, ca se passe bien» Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Et vous êtes invités à vous présenter à l'heure et pas trop en avance en raison de la capacité d'accueil de chaque pharmacie.