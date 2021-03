Il y aura une Expo agricole 2021 en présentiel à Saint-Hyacinthe en juillet

Les Maskoutains pourront assister en 2021 à plusieurs activités populaires en présentiel à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, cette année, du 21 au 31 juillet. Par contre, certaines activités comme les grands spectacles, le rodéo et le derby, il faudra attendre à la fin avril pour les annonces du comité organisateur en fonction des consignes sanitaires.

Il faut savoir qu'en 2020, l'Expo Champs et l'Expo avaient dû se tenir en formule virtuelle en raison des consignes sanitaires et de l'annulation des grands événements.

En 2019, lors de la dernière édition physique avant la pandémie, près de 174 000 personnes s'étaient rendu sur le site mais la donne sera différente cette année, il faudra respecter un algorithme bien précis.

En 2021, l'organisation prévoit des manèges sur place (en moins grand nombre), les traditionnels concours de jugements d'animaux, une zone «Enfants et famille» et il faudra porter le masque en tout temps et suivre un itinéraire pour parcourir les sites.

On sait d'ores et déjà que le Pavillon La COOP sera mobilisé pour la vaccination grand public à ce moment et l'on mise sur trois sites pour s'assurer de maximiser la distanciation entre les visiteurs, notamment au Stade LP Gaucher, le Pavillon Soleno et au Pavillon Jefo.

Déjà, l'organisation table sur une programmation de spectacles mais il est trop tôt pour s'avancer sur quelle forme elle prendra.

Gaston Doré, directeur des communications et de la commercialisation explique que tout est mis en oeuvre pour offrir à la population une édition réinventée, sécuritaire mais qui respectera la mission de l'Expo pour sa 184e édition.

Pour les spectacles prévus l'année dernière reportés à cette année, les pourparlers doivent reprendre sous peu (notamment avec Gregory Charles et Les Trois Accords).

«Il y aura une décision pour la fin avril pour les grands spectacles et étant donné la vaccination, le Pavillon La Coop ne sera pas accessible. Il y aura des manèges mais pas une cinquantaine comme à l'habitude. Il faudra un billet de passage en ligne, il y aura des plages réservées. Nous serons en mesure de bien séparer nos pavillons. Il y aura moins de chevaux et de parades mais on maintient le concours équin. Il y aura des spectacles mais sur le site qui accueille les derbys, Il y aura un espace famille aéré. Nous avons de choix à faire pour les derbys de démolition, les rodéos étant donné le fait que c'est très rassembleur. Ca pourrait être déplacé par évé». Gaston Doré, directeur communications Expo agricole de Saint-Hyacinthe

Plusieurs mesures pour s'assurer de la sécurité

Même si le premier ministre promet que les Québécois qui le voudront auront tous été vaccinés au 24 juin, la direction de l'Expo ne lésinera pas sur les mesures sanitaires pour s'assurer de respecter les diverses consignes.

Le Suprême laitier devrait avoir lieu les 25 et 26 août.

Il y aura notamment des trajets bien définis et des stations de désinfection en plusieurs endroits sur le site.