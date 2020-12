Ils courront 24 heures pour la réussite scolaire à Marcellin-Champagnat

Un enseignant en éducation physique et son collègue stagiaire à l'école secondaire Marcellin-Champagnat de Saint-Jean-sur-Richelieu courront 24 heures au bénéfice de la Fondation École Marcellin-Champagnat, à la fin de décembre pour soutenir la réussite scolaire des jeunes.

Chaque heure, Sean Lajeunesse (enseignant) et Nicolas Laliberté (stagiaire) feront 6,7 kilomètres pour atteindre un total de 160 kilomètres en 24 heures le 28 décembre.

Le temps restant chaque heure sera un temps de repos. Le défi sera accompli à l'extérieur des murs de l'école ou sur un tapis roulant.

Il faut savoir que Sean Lajeunesse s'entrainait déjà de façon compétitive mais le coronavirus a changé les plans. Les deux ensignants ont décidé de mettre leur endurance à profit pour la Fondation École secondaire Marcellin-Champagnat , qui appuie les parents d'élèves qui éprouvent des difficultés financières, tout en soutenant également le projet éducatif de l'école

Elle soutient aussi des projets pédagogiques particuliers.

Sean Lajeunesse est enseignant en éducation physique et instigateur: même s'il est habitué au marathon, la partie est loin d'être gagnée et la préparation est importante.

« Au mois d'octobre, je planifiais faire un marathon mais les événements sportifs ont été annulés alors j'étais prêt. Cette fois-ci, avec un défi d'endurance, la dynamique est différente d'un marathon. Je ne pouvais faire aucun «coaching» pour les jeunes de l'école et je mes suis dit qu'il fallait jumeler ça à la cause de la Fondation. Au début, je ne souhaitais pas amasser de dons mais j'ai vu la possibilité se pointer. Ca demande de l'endurance et la préparation est différente d'un marathon de 40 kilomètres: ce défi-ci, l'objectif est de «survivre» aux 24 heures avec un «jog» plus lent pour soutenir le rythme. Pour réussir, nous visons, à chaque heure, 42 à 47 minutes pour faire les 6,7 kilomètres et le reste servira de repos»

Sean Lajeunesse, enseignant en éducation physique