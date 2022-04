IMAGES: l'Hôtel Ottawa de Saint-Hyacinthe détruit par un incendie

L'Hôtel Ottawa de Saint-Hyacinthe a complètement été détruit par un violent incendie, cette nuit. Une partie du bâtiment patrimonial datant de 1903 situé sur la rue Saint-Antoine, derrière le Marché public, s'est effondrée vers 1h.

Ce qui reste sera démoli dans les prochaines heures.

Une centaine de pompiers sont mobilisés depuis 23h. Plusieurs des municipalités avoisinantes sont venus prêter main forte pour combattre le brasier, notamment Saint-Pie, Saint-Dominique, Saint-liboire, Saint-Valérien-de-Milton, Vallée du Richelieu, Saint-Jude, Beloeil et même Granby.

La cause du sinistre reste à déterminer.

«Les pompiers ont d'abord été appelés pour une feu de débris à l'extérieur. Mais à leur arrivée, ils ont constaté qu'il avait aussi un feu au sous-sol du bâtiment. On ne sait pas encore la cause exacte de l'incendie, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un feu à l'intérieur qui serait à l'origine de l'embrasement généralisé.» Brigitte Massé, directrice des communications, Ville de Saint-Hyacinthe

Des immeubles adjaçants et une trentaine de voitures ont également été endommagés par les flammes

Personne n'a été blessé, seul un pompier a été légèrement incommodé par la fumée.

Une seule personne manque à l'appel. Des démarches sont en cours pour tenter de la localiser. Elle pourrait avoir été à l'extérieur au moment de l'incendie.

L’immeuble comptait trois locaux commerciaux et une trentaine de logements, principalelment des un et deux et demi. Les locataires sont donc pour la plupart des personnes à faibles revenus, sans assurance.

Les locataires ont été pris en charge par la Croix-Rouge.

Les pertes pourraient s'élever à plus d'un million de dollars.

L'édifice était en vente depuis presqu'un an.